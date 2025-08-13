Davinson’da sona doğru

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen menajeri Sarı- Kırmızılı takımla yeni kontrat görüşmelerine başlamış ancak yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı. Tarafların dün bir kez daha görüşmelerde bulunduğu ve anlaşma aşamasına yakın oldukları öğrenildi. Galatasaray'dan şu an yıllık 3.2 milyon euro kazanan Davinson'un ilk etapta 6 milyon euro istediği ancak yapılan görüşmeler sonucunda yıllık ücretini 500 bin euro düşürerek 5,5 milyon euro talep ettiği belirlendi. Yönetim ise oyuncunun menajerine yıllık 4,5 milyon euro teklif etti. Tarafların yapılacak son görüşmede yıllık 5 milyon euro civarında bir rakama el sıkışması bekleniyor.



Galatasaray formasıyla geçen sezon 44 maçta görev yapan deneyimli stoper söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistle oynadı.