PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Davinson'da sona doğru

Kolombiyalı stoper yeni kontrat için Galatasaray’dan yıllık 6 milyon euro istedi. Yapılan pazarlıklarda Davinson 5.5 milyon euroya düşerken yönetim de 4.5 milyon euroya çıktı. Tarafların 5 milyon euroya el sıkışması bekleniyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ağustos 2025
Davinson’da sona doğru

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen menajeri Sarı- Kırmızılı takımla yeni kontrat görüşmelerine başlamış ancak yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı. Tarafların dün bir kez daha görüşmelerde bulunduğu ve anlaşma aşamasına yakın oldukları öğrenildi. Galatasaray'dan şu an yıllık 3.2 milyon euro kazanan Davinson'un ilk etapta 6 milyon euro istediği ancak yapılan görüşmeler sonucunda yıllık ücretini 500 bin euro düşürerek 5,5 milyon euro talep ettiği belirlendi. Yönetim ise oyuncunun menajerine yıllık 4,5 milyon euro teklif etti. Tarafların yapılacak son görüşmede yıllık 5 milyon euro civarında bir rakama el sıkışması bekleniyor.


Galatasaray formasıyla geçen sezon 44 maçta görev yapan deneyimli stoper söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistle oynadı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara’da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar
Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: 1 şüpheli daha gözaltında
Türk Telekom
SSK ve Bağ-Kur’dan evlenme ödeneği: Ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaşlık çeyiz desteği
Orman yangınlarıyla mücadele! Hangi illerde kontrol altında? İzmir ve Kahramanmaraş’ta yeşil vatan savunması
Balıkesir’deki depremde tutuklama: Binanın sahibi hakkında karar verildi!
CHP’li İBB’deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bir rüşvet operasyonu daha! 195 milyonluk çark... Kuyumcular ve döviz büroları üzerinden akladılar
TBMM Başkanı Kurtulmuş duyurdu | Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda şehit yakınları ve gaziler konuşacak
Rotterdown: Sıradaki gelsin! Fenerbahçe - Feyenoord: 5-2 | MAÇ SONUCU
Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer Müge Anlı ile Güven Bana’ya damga vurdu
Başkan Erdoğan’dan kritik temas! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifi
Sındırgı depreminin Z raporu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merkez üssünde açıkladı
Tarihin en ilginç Trump-Putin görüşmeleri! Gözler Alaska’dayken Donald’a Vladimir ile baş etme taktikleri geldi
Sındırgı depremi sonrası TAKVİM gündeme getirdi! Bakan Kurum kolon kesme iddiasına net yanıt verdi: Her türlü hesap sorulur
Fenerbahçe’den kaleye sürpriz transfer! Görüşmeler başladı
Rezan Epözdemir’in HTS kayıtları inceleniyor! Galatasaray Adası’ndan Ankara’ya CHP-CIA-MOSSAD’ın 6 günlük ihanet mesaisi: Osman Kavala detayı
Galatasaray’a çifte yıldız! Sona gelindi
HSK’nın yeni mahkeme kararı Resmi Gazete’de! Eyüpsultan’ın yargı çevresi değişti... Hangi adliye nereye bakacak? Bakan Tunç’tan açıklama