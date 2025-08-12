Trabzonspor sezonun ilk maçında Kocaelispor’u Onuachu’nun kafa gölüyle yenerek galibiyete uzandı

Trabzonspor sezona galibiyetle başladı. Bordo-Mavililer sezonun ilk maçında ağırladıkları Kocaelispor'u 1-0 yendi. Maçın 3. dakikasında Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 10'da Mendes'in gelişine yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere çıktı. 19'da Olaigbe'nin şutunda top yan ağlarda kaldı. 26'da Onuachu'nun yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 31'de Petkovic'in şutunda Uğurcan Çakır çok iyi bir refleks göstererek sağ ayağıyla mutlak golü önledi. Devre 0-0 berabere sonuçlandı.



ONUACHU GOLLE DÖNDÜ

İkinci yarının 49. dakikasında Mustafa'nın ortasına iyi yükselen Onuachu yaptığı kafa vuruşuyla Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü attı. 56'da Samet'in vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi. 61'de Nwakaeme uygun durumda olmasına rağmen topu dışarı attı. Başka gol olmayınca Trabzonspor maçtan 1-0 galip ayrıldı.

START KAFAYLA

Trabzonspor Süper Lig'deki son 6 sezonunda ilk golünü kafa vuruşuyla attı. 2020-21'de Abdülkadir Ömür, 2021-22'de Bakasetas, 2022-23'te Andreas Cornelius, 2023-2024'te Stefano Denvwil, 2024-2025'te Okay Yokuşlu dün de Onuachu ilk gollerini kafayla kaydetti.



BİZİM İÇİN HARİKA GALİBİYET

Trabzonspor'un golünü atan Onuachu maçtan sonra harika bir galibiyet aldıklarını söyledi. Nijeryalı yıldız, "Burada tekrar oynamak ve burada olabilmek benim için harika bir duygu. Güzel bir galibiyet oldu. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İkinci yarı biraz yorgunluğumuz oldu ama kazandık" dedi.



UĞURCAN: İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURUZ

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır Kocaelispor karşısında yine kalesinde güven verdi. Milli kaleci 2 kurtarış yaparken galibiyette önemli rol oynadı. Uğurcan maçtan sonra, "İnşallah Trabzonspor'un şampiyon olduğu bir sezon olur" ifadesini kullandı.



444 gün sonra Trabzonspor formasını giyen Onuachu golden sonra büyük sevinç yaşadı.