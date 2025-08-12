SON DAKİKA
Fırtına Almeida'dan vazgeçmiyor

Trabzonspor 24 yaşındaki Portekizli oyuncu için Valencia’ya 6 milyon Euro’luk resmi bir teklif yaptı. İspanyol kulübü 7+1 milyon Euro’da ısrar ederken görüşmeler tam gaz sürüyor.

Trabzonspor transfer listesinde ilk sırada yer alan Andre Almeida için Valencia'ya yeni bir teklif sundu. İspanyol kulübünün istediği 8 milyon Euro'yu daha aşağıya çekmek isteyen Bordo-Mavililer 6 milyon Euro'luk resmi teklifte bulundu. Bunun üzerine n Valencia 7+1 milyon Euro'da ısrar etti. Görüşmelerin tüm hızıyla sürmesi bekleniyor. Bu transfer için bu hafta yeni gelişmelerin olacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

ADIM ADIM TRABZON'A
Fatih Tekke'nin takımda görmeyi çok istediği Andre Almeida'nın bitme olasılığı giderek yükseliyor.

