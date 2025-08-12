Fırtına Almeida’dan vazgeçmiyor

Trabzonspor transfer listesinde ilk sırada yer alan Andre Almeida için Valencia'ya yeni bir teklif sundu. İspanyol kulübünün istediği 8 milyon Euro'yu daha aşağıya çekmek isteyen Bordo-Mavililer 6 milyon Euro'luk resmi teklifte bulundu. Bunun üzerine n Valencia 7+1 milyon Euro'da ısrar etti. Görüşmelerin tüm hızıyla sürmesi bekleniyor. Bu transfer için bu hafta yeni gelişmelerin olacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

ADIM ADIM TRABZON'A

Fatih Tekke'nin takımda görmeyi çok istediği Andre Almeida'nın bitme olasılığı giderek yükseliyor.

