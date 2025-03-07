PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Alanya maçı öncesi Antalya kampı!

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda taktik çalışması yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Mart 2025
Alanya maçı öncesi Antalya kampı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda taktik çalışması yapıldı. Sarı-Kırmızılılar idmanın ardından kamp yapmak üzere Antalya'ya hareket etti. Konaklanacak otelin bir bölümü dış dünyaya kapatılacak; sadece futbolcular ve takımdan sorumlu personeller yer alacak.

JAKOBS VE İCARDİ DIŞINDA TAM KADRO
Galatasaray dün resmi sitesinden kamp kadrosunu açıkladı. Sakat olan İsmail Jakobs ve Mauro Icardi dışında tüm futbolcular kafilede yer aldı. Antalya'ya 28 futbolcu götürüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Hayatını kaybetti
Maydonoz Döner olayında yeni gelişme! Bilgisayarında bulundu! Kod adı: Oğuz! İşte FETÖ’cülerin yurt dışına kaçış formu
Emeklinin gözü ikramiyede! TÜED’den artış için çağrı geldi! Karar ne zaman verilecek?
Beykoz Belediyesi’ndeki ihale vurgununda yeni gelişme! Talimat özel kalemden uygulama o isimden! Dikkat çeken mesaj
Fahiş aidatlar için harekete geçildi! Harcamalar yılda en az bir kez denetlenecek
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Siyonistlerin bölgemizde yeni ameliyatlar yapmasına müsaade etmeyeceğiz
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Tövbe içten olmalı
CHP kurultayındaki 50 milyon dolarlık şaibe yargıda! TAKVİM yazdı savcılık harekete geçti: Laleli’deki 4 dövizciden kamera kaydı istendi
Lazkiye’deki devrik rejim unsurlarına operasyon: Diktatör Esad’ın katil komutanı yakalandı
Avrupa’da kayıp! Fenerbahçe - Rangers: 1-3 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Külliye’deki kitap fuarını gezdi
Galatasaray’dan kaleci operasyonu! Eski yıldız listede
Gay bardan şaibeli kongreye! CHP’li Özgür Çelik ve Özkan Çelik’in LGBT mekanı gündemde: Lubunyalarla pozlar İmamoğlu ile boy boy fotolar
Rahibe çizdirdi alnında haçla Hamas’ı hedef aldı! ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan İsrail’e destek
Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi
Trump ABD’deki Ukraynalıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!
Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...
İmralı’nın fesih çağrısı sonrası MSB’den YPG vurgulu açıklama: Tüm gruplar silah bıraksın | PKK’nın ateşkes oyunu ve Özgür Özel’e dava