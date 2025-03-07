Alanya maçı öncesi Antalya kampı!

Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda taktik çalışması yapıldı. Sarı-Kırmızılılar idmanın ardından kamp yapmak üzere Antalya'ya hareket etti. Konaklanacak otelin bir bölümü dış dünyaya kapatılacak; sadece futbolcular ve takımdan sorumlu personeller yer alacak.



JAKOBS VE İCARDİ DIŞINDA TAM KADRO

Galatasaray dün resmi sitesinden kamp kadrosunu açıkladı. Sakat olan İsmail Jakobs ve Mauro Icardi dışında tüm futbolcular kafilede yer aldı. Antalya'ya 28 futbolcu götürüldü.

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