Yolun sonu Bilbao olsun! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ni 14. sırada tamamlayan Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşti. Eşleşmede ilk maç 13 Şubat Perşembe günü Hollanda'da, rövanş ise 20 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray, bu turu geçmesi durumunda son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham ile eşleşecek. Avrupa Ligi'ni 24. sırada tamamlayan F.Bahçe ise Belçika ekibi Anderlecht ile karşı karşıya gelecek.

Sarı- Lacivertliler bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olacak. Sarı-Lacivertliler ilk maçı 13 Şubat'ta Kadıköy'de rövanşı ise 20 Şubat'ta Belçika'da oynayacak. Final 21 Mayıs'ta Bilbao'da.

İŞTE EŞLEŞMELER

G.SARAY-AZ ALKMAAR

F.BAHÇE-ANDERLECHT

V.Plzen-Ferencvaros

Roma-Porto

Union SG-Ajax

FCSB-PAOK

Midtjylland-R.Sociedad

Twente-Bodo/Glimt