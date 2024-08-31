Yurdaer Okur’un 12 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Dolunay Soysert’in partneri meğer Yabancı Damat’ın yıldızıyla...

Yabani dizisinde Serhan karakterini canlandıran Yurdaer Okur'un hayatı merak konusu oldu.
Yabani dizisinde Serhan karakterini canlandıran Yurdaer Okur'un hayatı merak konusu oldu.
YURDAER OKUR KİMDİR?
29 Ekim 1974'te Rize'de dünyaya gelen Yurdaer Okur, Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nü kazandı.
Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anlayan Okur, 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.
Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı.
1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı.
2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na giren oyuncu, 2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Çocuk oyunu yönetti. Diyarbakırlı gençlere drama dersleri verdi.
Tiyatro aktörlüğünün dışında, sinema ve televizyon çalışmaları yaptı. 2004 yılında Fransa-Türkiye ortak yapımı olan Estelle Bonnet-Gérard'ın Chemins d'O (Güneşin Doğuşu) adlı filminde rol aldı.
Aslı ile Kerem, Karadayı, Sakarya Fırat, Yeter, Reaksiyon, Saruhan, Direniş Karatay, Hakan: Muhafız, 7. Koğuştaki Mucize gibi birçok dizi ve filmde rol alan Okur; 2020 yılında Kuruluş Osman dizisinde "Balgay" karakterini canlandırdı. Ayrıca, 2017 yılında şarkıcı Sıla'nın "Yan Benimle" adlı şarkısına çekilen klipte yer aldı.
ÖZEL HAYATI
Ünlü oyuncunun özel hayatı da merak edildi. Okur'un 12 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Okur'un eşi Yabancı Damat'ın yıldızı çıktı.
İşte Yurdaer Okur ve eşi Dilara Yalçın Okur