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Kadroya kiralık mı geliyor? Beşiktaş'ta Jota sesleri

Beşiktaş, Rennes forması giyen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jota’yı kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Kadroya kiralık mı geliyor? Beşiktaş’ta Jota sesleri

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    Beşiktaş, Fransa Ligi ekiplerinden Rennes'te forma giyen Portekizli futbolcu Jota'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Kış transfer sezonunda sol kanada takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Siyah-Beyazlılar, yıldız futbolcuyu kiralık olarak renklerine katmayı planlıyor.

    BENFICA'DA DA OYNADI
    Kartal'ın ara transfer döneminde sol kanada transfer yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu sezon Ağustos ayında Al İttihad'tan Rennes'e 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Jota'nın bonservisine şimdiye kadar 53.3 milyon Euro ödendi. Yıldız oyuncu, Al İttihad ve Rennes dışında Celtic, Benfica ve Valladolid gibi takımların da formasını giydi.

    DEĞERİ 8 MİLYON EURO
    Jota'nın Rennes ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. 2023 yılında 13 milyon Euro piyasa değeri olan Portekizli oyuncunun şimdiki değeri ise 8 milyon Euro. Bu sezon 10 maçta 361 dakika süre alırken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Fransız ekibinde yeteri kadar süre alamayan Jota, devre arasında takımından ayrılacak.

    Kartal'ın ilgilendiği Jota, bu sezon Fransa Ligi'nde 10 karşılaşmada görev aldı. 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Jota, asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen sağda da görev yapabiliyor.

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