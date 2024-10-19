Quaresma’dan jübile mesajı

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş ve Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, Portekiz'de katıldığı bir etkinlikte kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Quaresma emekliliğiyle bir karar vermediğini ve futbolu hangi takımda bırakacağını bilmediğini söyledi. Süper yıldız "İki aşkım oldu benim Porto ve Beşiktaş. Bir daha oynamayacaksam en azından Porto ya da Beşiktaş'ta bir veda maçı olsun isterim" ifadelerini kullandı.

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