SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Quaresma’dan jübile mesajı

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş ve Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, Portekiz'de katıldığı bir etkinlikte kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024
Quaresma’dan jübile mesajı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş ve Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, Portekiz'de katıldığı bir etkinlikte kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Quaresma emekliliğiyle bir karar vermediğini ve futbolu hangi takımda bırakacağını bilmediğini söyledi. Süper yıldız "İki aşkım oldu benim Porto ve Beşiktaş. Bir daha oynamayacaksam en azından Porto ya da Beşiktaş'ta bir veda maçı olsun isterim" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA