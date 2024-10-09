Emekliye farklı artış

Yaklaşık 16 milyon emekli Ocak zammını şimdiden merakla bekliyor. 2025 yılının ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memur emeklileri ise yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark alacak.

SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranını, memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek 6 aylık veriden şu ana kadar 3'ü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 8.92 çıktı. 3 aylık dönemde SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 8.92 artış oluşurken, memur emeklilerinin de enflasyon farkı alacağı ortaya çıktı. Gözler kalan 3 veriye çevrildi. Ancak enflasyon tahminleri emeklilerin Ocak zamlarına ilişkin ipuçlarını veriyor.



ORTA VADELİ PROGRAM: 2024 enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak açıklandı. Bu tahmine göre, 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.44 olarak bekleniyor. Memur emeklileri de bu orana göre yüzde 3.13 enflasyon farkıyla yüzde 9.31 zam alabilecek.



PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: Merkez Bankası'nın ekonomistler ile yaptığı ankette 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 43.14 olarak tahmin edildi. Buna göre; 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14.76 seviyesinde gerçekleşecek. Memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 4.33 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.59'u bulacak.



AA FİNANS ANKETİ: 17 ekonomistin katılımıyla yapılan Eylül ayı anketinde 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43.23 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon zammı yüzde 14.83 seviyesinde bekleniyor. Bu durumda memur emeklileri de yüzde 4.39 enflasyon farkıyla yüzde 10.65 zam alabilecek.



REUTERS ANKETİ: Ekonomistlerle yapılan ankete göre, enflasyonun 2024 yılının sonunda yüzde 42.95 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre ikinci 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14.60 olarak gerçekleşecek. Memur emeklilerinin yüzde 6'lık Ocak zammı da yüzde 4.18 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.43'e ulaşabilecek.



FKB ANKETİ: Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında gerçekleştirilen ankette 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 45.24 olarak tespit edildi. Bu tahmine göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri de Ocak ayında yüzde 16.43 oranında enflasyon zammı alabilecek. Memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 5.85 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12.2'yi bulacak.

OCAK'TA KİMİ NE BEKLİYOR?

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