Arkas Steaua Bükreş’i yıktı

BALKAN Kupası B Grubu ilk maçında Arkas Spor, Romanya ekibi Steaua Bükreş'i 3-1 yendi. Selanik'te oynanan maçın setleri 25-20, 25-23, 22-25 ve 25-20 bitti. Temsilcimiz bugün Radnicki ile karşılaşacak.



KYLİAN MBAPPE'Yİ SOLLADI

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Monaco, Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Monaco'nun 2. golünü atan George Ilenikhena (18), Kylian Mbappe'yi geride bırakıp kulüp tarihinin Devler Ligi'nde gol atan en genç futbolcusu oldu.



KONYASPOR-SİVASSPOR

SÜPER Lig'de Konya bugün evinde Sivasspor'u konuk edecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. İki takımın da ligde 7 puanı bulunuyor.

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