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Tierney hamlesi: Galatasaray'ın Arsenal'in 27 yaşındaki sol beki ile ilgilendiği öne sürüldü

Sol bek arayan Sarı-Kırmızılı takımın Ada ekibinin İskoç yıldızını kiralamak istediği öğrenildi. Aslan’ın, Aston Villa’nın da istediği yıldız için önümüzdeki günlerde girişimlere başlaması bekleniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024
Tierney hamlesi: Galatasaray’ın Arsenal’in 27 yaşındaki sol beki ile ilgilendiği öne sürüldü

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Derrick Köhn'ün yerine sol bek arayan Sarı-Kırmızılı takımın Arsenal'in İskoç yıldızı Kieran Tierney'i gündemine aldığı öne sürüldü. Aslan'ın Kuzey Londra ekibinin kadroda düşünmediği 27 yaşındaki yıldızı limit probleminden dolayı kiralamayı düşündüğü de gelen haberler arasında.

26 MAÇTA FORMA GİYDİ
Teknik Direktör Okan Buruk'un da onay verdiği yıldız futbolcu için ilerleyen günlerde resmi girişimlere başlanacağı ifade ediliyor. Öte yandan, İngiliz basınında çıkan haberlerde oyuncuyu Aston Villa'nın da istediği öne sürülüyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak La Liga ekibi Real Sociedad'da geçiren tecrübeli sol bek forma giydiği 26 maçta 2 asiste imza attı. Bindirmeleri ve etkili ortalarıyla ön plana çıkan ve gücel verilere göre 12 milyon Euro değer biçilen Tierney'in kontratı 2026 yılında sona erecek. Celtic alt yapısından yetişen Tierney kariyerinde 322 maça çıktı. 13 gol kaydeden 27 yaşındaki yıldız, 52 kez de gol pası verdi.

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