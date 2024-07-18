Trabzonspor Meunier’in şok ayrılığı sonrasında harekete geçti: Sağa iki aday Malheiro ve Atal!

Trabzonspor'un Belçikalı sağ bek oyuncusu Thomas Meunier'in sözleşmesini tek taraflı feshedip takımdan ayrılmasından sonra hukuki işlem başlatan kulüp yetkilileri, yeni bir sağbek oyuncusu transfer etmek için temaslara başladı.

Bordo- Mavililer'in gündemine gelen ilk isim ise geçtiğimiz sezon Meunier alınmadan önce istenilen Portekizli sağ bek Pedro Malheiro oldu. 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu için Boavista kulübü ile resmi görüşmelere başlayan Trabzonspor kulübü yetkilileri bonservis pazarlıklarını kısa süre içerisinde sonuçlandırıp, sonuç almaya çalışacak.

Fırtına, oyuncu tarafıyla ise büyük oranda anlaştı. Scout ekibinin olumlu raporlar sunduğu Malheiro, geçtiğimiz sezon 25 maçta 2 gol 2 asistlik katkı sağladı. Bu arada Trabzonspor'un Malheiro transferinden istediği sonucu alamaması durumunda geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen ancak şu an serbest statüde bulunan Youcef Atal ile bir görüşme daha yapacağı ve bu isme yönelebileceği öğrenildi.