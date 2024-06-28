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Avusturya’nın hocası Ralf Ragnick: Amacımız yola devam etmek

Avusturya’nın hocası Ralf Ragnick, “Harika işler yaptık. Rakip fark etmiyor. Amacımız yola devam etmek” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Haziran 2024 Güncelleme 28 Haziran 2024, 06:51
Avusturya’nın hocası Ralf Ragnick: Amacımız yola devam etmek

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Ralf Ragnick yönetimindeki Avusturya, EURO 2024 Son 16 Turu'nda A Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek. Avusturya Milli Takımı, dev organizasyonda yükselişteki görüntüsüyle dikkatleri üstüne çekiyor.

Hollanda'yı 3-2 yenerek rakibi karşısındaki 34 yıllık kötü seriyi noktalayan ve grupta zirvede yer almayı Avusturya, bu turnuvada yoluna devam etmeyi hedefliyor. Son 16 için konuşan Ragnick, "Grupta harika işler yaptık. İyi başlamadık ama harika bitirdik. Oyuncularımız olağanüstü bir mücadele veriyor. Her maçın farklı hikayesi var. Amacımız yola devam edebilmek. Bundan sonraki turlarda rakip fark etmeyecek" dedi.

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