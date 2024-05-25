Leopar Melis!

Bazen ayna karşısında bazen evde bazen de kafası nerede eserse orada ettiği danslar ile sık sık gündeme Melis Sezen de Cannes Film Festivali'ne giden ünlüler arasındaydı. Sezen, hem kombini hem de tarzıyla yine farklılığını ortaya koydu. Film festivali için kırmızı halıda boy gösteren ünlü isim, leopar desenli elbisesiyle peş peşe pozlar verdi. Takipçileri Sezen'in paylaşımına "Leopar, bu kadar mı birine yakışır? Tam bir leopar kadını!", "Bu ne güzellik", "Mükemmelsin" gibi yorumlar yaparak hayranlıklarını dile getirdi.

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