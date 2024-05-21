Dümen’e bak

İstanbul'da tefecilere operasyon yapıldı. Verdikleri para karşılığında mağdurların taşınmazlarına el koyan 5 kişi gözaltına alındı. Çete üyeleri arasında çete elebaşı Tanju A.'nın kardeşi Silivri Belediyesi CHP Meclis Üyesi Rıza A. da vardı. Mağdurlardan biri de 2022'de vefat eden psikiyatr Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen'di. Dümen, Cihangir'de 5 katlı taşınmazını satmak istedi. Değerinin çok altında 30 milyon değer biçen çete, 8 milyon 77 bin TL ödedi. Üstelik çete hem bloke koyduğu o parayı geri çekti hem de Duman'ın Rolex marka saati ile 10 bin dolarını gasp etti. Gül Dümen suç duyurusunda bulunurken çetenin toplan vurgununun 300 milyon TL olduğu belirtildi.

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