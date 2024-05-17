’Adı’liyelik olay

Sosyetik çift birbirine girdi. İş insanı Doğukan Dudaroğlu ile Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon'un kızı Alara Mildon, Ağustos 2023'te evlendi. Düğünleri Monaco'da 3 gün 3 gece sürdü. 30 milyon TL harcandı. Ancak peri masalı 5 ayda bitti. Doğukan Dudaroğlu Mildon'a boşanma davası açtı. Mildon bu sırada hamileydi. Çiftin bir bebeği dünyaya geldi ama bu da fırtınayı dindirmedi.



'ONAY VERMEDİM'

İddiaya göre Alara Midlon, kızları Fatoş Mila'yı babasına göstermek istemedi. Bir dava da isimden geldi. Dudaroğlu Mildon'un kızlarına isteği dışında 'Fatoş Mila' ismini koyduğunu söyleyip dava açtı. Şunları söyledi: Alara Mildon bebeği kötü niyetlerine alet ediyor. Fatoş ismini sevmediğimi defalarca söylememe rağmen onayım ve isteğim dışımda kızımıza bu ismi koymuştur.

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