Yine yeniden Assignon

Cimbom yeni sezonda kadrosuna yıldız bir sağ bek eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da daha önce de gündeme gelen Lorenz Assignon'la yeniden temas kuruldu.

Devre arasında Rennes'ten Burnley'e kiralanan genç yıldız sezon sonunda Fransız ekibine geri dönecek. Premier Lig'de 14 maçta forma giyen ve 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen Assignon için özellikle Okan Buruk ısrar ediyor. Galatasaray, Sacha Boey'u devre arasında Bayern Münih'e sattıktan sonra transfer ettiği Serge Aurier'den gerekli katkıyı alamadı.

DEĞERİNİ KATLADI

2021 yılında Bastia'da forma giyerken 300 bin Euro piyasa değeri olan Assignon'nun şimdike piyasa değeri ise tam 10 milyon Euro.