Bir dönem Trabzonspor ve Başakşehir formaları da giyen 30 yaşındaki Gineli futbolcu Edgar Ie'nin devre arasında transfer olduğu Dinamo Bükreş'te bir süre sonra kendisi yerine ikiz kardeşi Edelino Ie'yi takıma gönderdiği iddia edilmişti.

Son dönemde düşen performansının yanı sıra uzun süre Avrupa'da forma giymesine karşın İngilizce konuşmadığı görülen oyuncunun takımda sadece Portekizce bilen futbolcularla iletişim kurması, şüphelerin artmasına neden oldu.

Edgar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu nasıl bir hikaye böyle? Bu yalan haber! Bunun nereden çıktığını bilmiyorum. Bunu insanlara açıklasınlar çünkü pek çok kişi bununla ilgili konuştu" sözleriyle iddiaları yalanladı.