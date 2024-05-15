Ateş’in son görüntüsü

Ankara'da Ülkü Ocakları eski Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Çankaya'da, Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Suikastla ilgili yene görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Cuma namazı çıkışı arkadaşları Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik ile yürüyen Sinan Ateş'e motosikletli kişiler kurşun yağdırdı. Ateş'in vurulmasının ardından Keçik, silahına davranarak kaçan saldırganları kovaladı. Bu suikastta Bozkurt da ağır yaralandı. Tetikçisi olduğu belirtilen Eray Özyağci, yurt dışına kaçarken yakalandı.