Panik gecesi!

Bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan eski futbolcu Ricardo Quaresma, önceki gün bir ödül töreni için İstanbul'a geldi. Törende ödül alan Quaresma, İstanbul gece hayatını çok özlemiş olacak ki, soluğu gece Bebek bir mekanda aldı. Sarışın bir güzelle oturan eski futbolcu, flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşadı.



YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Görüntülendiğini fark eden gizemli hanımefendi, eliyle yüzünü gizlemeye çalışsa da bu çabasında başarılı olamazken, hanımefendinin kim olduğu ise merak konusu oldu. Daphne Quaresma ile evli ve futbolcunun bir erkek ve bir kız çocuğu bulunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN