İşte takım ruhu

2023-2024 sezonunun bitmesine 3 maç kala şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da her mevkiden oyuncuların skora katkı vermesi gözlerden kaçmadı.

Cimbom geride kalan haftalarda 86 gol atarken kalesinde 22 gole engel olamadı. Kaleciler hariç 23 futbolcudan sadece Serge Aurier skora katkı yapmayı başaramadı. 2 maçta 54 dakika süre alan ve skora katkı yapamayan tek isim olan Aurier dışındaki oyuncular ya gol attı, ya da asist katkısı sağladı. Öte yandan bu durum, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın nasıl bir takım ruhuna sahip olduğunu da kanıtladı.