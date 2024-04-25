Sevgi tablosu

Ankara Keçiören'de oturan Buğlem Yılmaz (12), 2,5 yaşında lösemiye yakalandı. 6 ay boyunca kemoterapi ve kök hücre tedavisiyle hastalığı atlattı. Bu süreçte hastanede boyama ve çizimler yapmaya başladı.

Resim tutkusuyla yeniden hayata bağlandı. 50'ye yakın karakalem ve yağlı boya çalışması yaptı. Küçük ressam, 23 Nisan'da Başkan Erdoğan'ı Külliye'de ziyaret eden çocuklar arasında yer aldı. Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan'a sarılırken çekilen fotoğrafının karakalem çalışmasını verirken çok heyecanlandı. Erdoğan'ı önümüzdeki yıl açacağı sergiye davet ettiğini anlattı. Erdoğan'ın da "Unutmayalım inşallah" dediğini vurguladı. "Hemen not aldırdı. 'Kesinlikle bu küçük ressamın sergisine gidelim, unutturmayın bana' dedi. Ben de o zaman çok mutlu oldum, çok sevindim" ifadesini kullandı.



Resim yapmaya lösemi tedavisi görürken hastanede çok sıkıldığı bir dönemde başladığını anlatan Yılmaz "Çok bunalıyordum, 'artık yeter' falan diyordum. Sonra artık teknolojiyi de bırakıp sanata doğru ilerlemeye başladım" dedi.