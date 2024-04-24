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Başkan gibi korunuyor: 10 trilyon dolarlık iş adamı, ölüm korkusu yaşıyor

Dünyanın en güçlü iş adamlarından biri olarak gösterilen Larry Fink, ölüm tehditleri aldı. Tam 250 kişilik ajan ve askerlerden oluşan koruma ordusuyla dolaşmaya başladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Nisan 2024 Güncelleme 24 Nisan 2024, 07:01
Başkan gibi korunuyor: 10 trilyon dolarlık iş adamı, ölüm korkusu yaşıyor

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ABD'nin Süper Güç olarak kalmasını sağlayan en kilit kişi olarak gösterilen BlackRock'un kurucu ortaklarından Larry Fink, son dönemde yaptığı anlaşmalardan dolayı tehditler aldı. Yaklaşık 10 trilyon doları yönettiği belirtilen işadamı, ölüm korkusu yaşadı. Dünyanın en güçlü koruma ordusunu oluşturduğu vurgulandı.

Kendisi, eşi Lori ve oğlu Joshua için 250 kişilik eski ajan ve askerlerden oluşan bir ekibin, evinde, şirkette ve gezilerinde kuş uçurtmadığı açıklandı. CIA'e yakın kaynaklara göne özellikle suikast için ciddi tehditler aldığı anlaşıldı. Suudi Arabistan veliaht Prensi Selman'la yaptığı anlaşmalar nedeniyle de tehditlerin arttığı hatırlatıldı. Koruma ekibinin silahları, teknolojik aletleri ev ve işyerlerindeki güvenlik cihazlarının yenilenmesiyle birlikte yıllık 10 milyon doları bulacak bir masrafın şirket tarafından ödeneceği açıklandı.

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