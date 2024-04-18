Soğuk odada uyuyorum

Ünlü modacı İvana sert, gençlik sırrını da açıkladı. Pınar Kerimoğlu'nun programına katılan Sert, birbirinden ilginç açıklamalar yaptı. Uyuduğu odanın çok önemli olduğunu söyleyen Sert "Uyuduğum oda ortalama 16 derece, klimalar açık ve karanlık olmalı, benimle evlenecek kişi de soğukta uyumayı kabul etmeli. Soğukta uyuduğumuzda daha çok kalori yakıyor ve daha dinç oluyoruz" ifadelerini kullandı. Odanın zifiri karanlık olması gerektiğini söyleyen Sert, "Oda ışık görmediği için gözlerimizi kısmak zorunda kalmıyoruz ve cildimiz de kırışmıyor" dedi.

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