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İstanbul’da 4 açılış 900 bin yolcu

Bakan Uraloğlu, İstanbul’da ilk çeyrekte 4 raylı sistem hattını hizmete aldıklarını belirterek, ‘Bu hatları birkaç haftada 900 bini aşkın vatandaşmız kullandı’ dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Mart 2024 Güncelleme 25 Mart 2024, 07:00
İstanbul’da 4 açılış 900 bin yolcu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yılın ilk çeyreğinde İstanbul'da Bakanlık olarak 34 kilometrelik 4 raylı sistem hattını hizmete sunduklarını belirterek, "Bu hatlarımız sadece birkaç haftada toplamda 900 binin üzerinde İstanbullu vatandaşımız tarafından kullanıldı" dedi. Bakanlık olarak, İstanbul'da yapımını tamamlayarak hizmete sundukları metro hatlarının toplam 147.7 kilometreyi bulduğu bilgisini veren Uraloğlu, 29 Ocak'ta hizmete açılan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 1.5 aydan biraz daha uzun sürede 278 bin 127 yolcu taşıdığını, 26 Şubat'ta açılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın ise 1 aydan kısa sürede 260 bin 408 yolcu tarafından kullanıldığını kaydetti. 9 GÜNDE 359 BİN KİŞİ
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nı 10 Mart'ta hizmete aldıklarını anımsatan Bakan Uraloğlu, "Bu hat, sadece 9 günde 359 bin 226 yolcu tarafından kullanıldı. Geçtiğimiz günlerde hizmete verdiğimiz Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ise birkaç günde 6 bin yolcu tarafından kullanıldı" diye konuştu.

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Bakan Uraloğlu, "Bakanlığımız tarafından yapılan metro sistemleriyle İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızı trafik çilesinden kurtarıyoruz" dedi.

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