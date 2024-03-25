Fiber altyapıda Avrupa’da ikincisiyiz

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 'eve kadar fiber'de 18 milyon hane erişimiyle Fransa'nın ardından Avrupa'da ikinci sıraya yükseldiğini söyledi. 'FTTH/B Market Panorama Araştırması'nı değerlendiren Uraloğlu, "Sadece 1 yılda 2.5 milyona yakın eve fiber altyapıyı ulaştırdık. İnanıyorum ki yakın zamanda fiber altyapıda ülkemiz Avrupa lideri olacak" dedi. Şu an fiber uzunluğun yaklaşık 550 bin kilometre olduğunu aktaran Uraloğlu, "Bu yıl sonuna kadar 600 bin kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz. 4 yıl içinde 850 bin kilometreye taşıyacağız" diye konuştu.

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