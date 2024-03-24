Tamamen duygusal

Pek çok kişi baş ağrısı, boyun ve omuz ağrısı, migren veya kilo problemi yaşıyor. Bu şikayetleri oturuş problemlerine, yoğun iş temposuna, düzensiz yemekten kaynaklandığını düşünüyor.

Psikolojik Danışman Ekrem Çağrı Öztürk, rahatsızlıklarımızın birçoğunun psikosomatik olduğunu söylüyor. "Anda kalamıyorsak, sürekli sorumluluk alıyorsak, duygularımızı dışa varamıyorsak, sürekli stresliysek ve düşüncelerin içinde boğuluyorsak nasıl oturduğumuza odaklanamayabilir, farkında olmadan çok yemek yiyebilir ve bedenimizi unutabiliriz. Her hastalığın önce ruhta başlayıp daha sonra vücuda sirayet ettiğini bilmemiz gerekmektedir" diyor.