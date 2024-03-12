Psikolog, ayrılığı hazmedemedi! Uzaklaştırma kararına rağmen avukatı takip etti

İstanbul'da yaşayan ve sevgili olan avukat Ece Su O. (26) ve psikolog Saadettin S. (27) anlaşamayınca geçtiğimiz 13 Eylül'de ayrılık kararı aldı. Ancak genç adam ayrılığı kendisine yediremedi ve barışmak için genç kadını rahatsız etmeye başladı.

Bu durumdan rahatsız olan avukat, psikolog eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Saplantılı adam karara rağmen eski kız arkadaşını takip etmeye devam edince bu kez hakkında ısrarlı takipte bulunduğu gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.