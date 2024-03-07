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Fenerbahçe ve Galatasaray milli futbolcu Berkay Yılmaz için karşı karşıya

Freiburg’un 19 yaşındaki sol beki Berkay Yılmaz için Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni sezonda iki kulübün de genç yıldız için yeni hamle yapmayı planladığı ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mart 2024 Güncelleme 07 Mart 2024, 07:00
Fenerbahçe ve Galatasaray milli futbolcu Berkay Yılmaz için karşı karşıya

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Futbol kariyerine Almanya Ligi ekiplerinden Freiburg'da devam eden Berkay Yılmaz, Türk kulüplerinin de yakın takibinde bulunuyor. Son dönemlerde performansını artıran ve adından sıkça söz ettiren 19 yaşındaki sol bek için, Galatasaray ile Fenerbahçe devrede.

Ara transfer döneminde her iki kulübün de Alman ekibinin kapısını çaldığı, fakat; Freiburg'un devre arasında oyuncusunu satmaya sıcak bakmadığı gelen haberler arasında. Berkay Yılmaz'a Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında Bundesliga'dan Eintracht Frankfurt ile La Liga'dan Real Betis de ilgi gösteriyor.

Futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Yeni sezonda hem Galatasaray, hem de Fenerbahçe'nin yeni bir hamle yapmayı planladığı belirlendi. İki kulüp de yetkili göndererek futbolcunun maçlarını izletmişti. Bu sezon takımı Freiburg ile 6 maça çıkan ve yüksek potansiyeli olan Berkay Yılmaz 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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