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Yusuf Yazıcı harekatı: Beşiktaş'ın yeni sezon için milli yıldızı gündemine aldığı öğrenildi

Beşiktaş’ın Lille ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek olan Yusuf Yazıcı’yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Şubat 2024 Güncelleme 15 Şubat 2024, 07:01
Yusuf Yazıcı harekatı: Beşiktaş’ın yeni sezon için milli yıldızı gündemine aldığı öğrenildi

Transferin son gününde Ernest Muçi ve Al-Musrati'yi transfer ederek orta sahasını güçlendiren Beşiktaş'ın transfer çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Fernando Santos yönetimindeki Siyah- Beyazlılar'ın bu sezon Fransız ekibi Lille ile iyi bir sezon geçiren milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek istediği ifade edildi. Fransız ekibiyle olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki oyuncunun menajeriyle önümüzdeki günlerde temasa geçileceği ve transferin şartlarının sorulacağı belirlendi.

AVRUPA'NIN RADARINDA
Yıldız oyuncuya çok sayıda avrupa kulübünün de ilgi gösterdiği ve bu kulüplerin sezon sonu boşa çıkacak olan oyuncuyu yakından takip ettikleri de gelen haberler arasında. Bu sezon Lille formasıyla 30 maça çıkan tecrübeli 10 numara, söz konusu maçlarda 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 10 numaranın dışında forvette ve kanatlarda da görev yapabilen Yusuf'un da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

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