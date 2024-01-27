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Galatasaray'ın yıldızı Tete'ye Arabistan ve Rusya'dan teklifler geldi!

Galatasaray’da dalgalı bir performans sergileyen Tete’ye Arap ve Rus ekipleri talip oldu. Cimbom’a 5 milyon Euro’luk teklifler geldi. Aslan, 9 milyon Euro teklif gelirse transfere onay verecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ocak 2024 Güncelleme 27 Ocak 2024, 07:02
Galatasaray’ın yıldızı Tete’ye Arabistan ve Rusya’dan teklifler geldi!

Cimbom'un sezon başında kadrosuna bedelsiz kattığı Tete için kapısı çalınmaya başladı. Sarı- Kırmızılılar'a Tete için Arap Yarımadası ve Rusya'dan teklifler geldiği belirlendi.

5 MİLYON EURO TEKLİF
Galatasaray'da dalgalı bir performans sergileyen Tete için Arap Yarımadası ve Rusya'dan gelen transfer tekliflerinin 5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi. Tete için Galatasaraylı yetkililerin, 9 milyon Euro bonservis beklediği öğrenildi. Aslan, tekliflerin yükseltmesini bekliyor.

5 GOL KATKISI YAPTI
23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 27 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 1239 dakika süre alan Tete, 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist katkısı sundu. 14 karşılaşmada 11'de başlayan ve 1195 dakika süre alabilen Tete'ye cazip bir teklif gelirse teknik direktör Okan Buruk da ayrılığa onay verecek. Daha önce profesyonel futbol kariyerinde Leicester, Lyon ve Shakhtar'da oynayan Tete'nin kariyerinde 179 maçta 42 gol, 22 de asisti bulunuyor.

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