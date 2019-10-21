Önceki, akşam Kıbrıs Rocks Hotel'de sahne alan Hadise, yine tarzıyla olay oldu. Seksi şarkıcı, altın rengi The Atticco marka elbisesi ile her zamanki gibi göz kamaştırdı.
Hadise, bir ara sahnede duygusal anlar yaşadı. Ünlü şarkıcı, Kıbrıs'taki bir önceki konserinde kendisini dinleyen merhum Tarık Ünlüoğlu'nu da andı...
10 BİN TL'LİK SAHNE ŞIKLIĞI
Kıyafeti 8 bin TL olan Hadise'nin Fenty marka halka küpeleri de yaklaşık 2 bin 500 TL...
Hadise, dans şovlarıyla da ilgi odağıydı.
BUSE'DEN OTO-ŞOV
Güzel oyuncu Buse Varol, önceki akşam Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.
Varol, eşi Alişan'ın kendisine aldığı 600 bin TL'lik Jaguar aracıyla da ilk kez objektiflere takıldı.
GÜZELLERİN TATİL HATIRASI
Gökçe Bahadır ve kendisi gibi oyuncu dostu Cansu Tosun, önceki gün soluğu Hollanda'da aldı. Oyuncu güzeller, Tosun'un eşi Erkan Kolçak Köstendil'in objektifine de böyle neşeli poz verdi.
TORUNUYLA SAHNEDE
Erol Evgin, önceki akşam Türker İnanoğlu Maslak Show Center'da verdiği konserinde torunuyla aynı sahneyi paylaştı.
BU TARZ KIVANÇ
Önceki gün İngiltere'ye giden Kıvanç Tatlıtuğ, tarzıyla dikkat çekti. Bir arkadaşıyla Londra'da eşi Başak Dizer'in objektifine takılan oyuncu, "Bu tarz Kıvanç" dedirtti.
KALBİM BOMBOŞ
Önceki gün Nişantaşı'nda objektife takılan başarılı şarkıcı Linet, aşk hayatıyla ilgili konuştu: "Hayatta her şey kısmet. Kalbim boş ama aşka açığım."
YENİ ŞARKI MÜJDESİ
Önceki akşam Etiler My Cabaret'te sahne alan Çağlayan Topaloğlu, yeni projelerini müjdeledi. Genç şarkıcı, "Yakında çok iyi parça ile sessizliğimi bozacağım" dedi.
YARDIM İÇİN ÇİÇEK AÇTILAR
Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi'den anlamlı paylaşım... Önceki gün üzerinde ayçiçeği olan bir örnek tişörtleriyle poz veren ikili, "Satın alacağınız bu tişörtlerin tüm geliri çocuklar yararına" dedi.
YAZA VEDA YOK!
Pop müziğin ünlü ismi Simge Sağın'ın yaza veda etmeye niyeti yok... Güzel popçu, önceki gün dostlarıyla çıktığı tekne turunda Göcek manzarası eşliğinde böyle poz verdi.
MUTLULUK İKSİRİ
Önceki akşam Bahçeşehir Hayal Kahvesi'nde sahne alan 42 yaşındaki Gülşen, gençlik sırrını "Mutluluk" diye açıkladı.
BİNBİR SURAT
Son günlerde estetikleriyle olay olan Meryem Uzerli, hakkındaki olumsuz yorumlara yüzünü şekilden şekle soktuğu karelerle yanıt verdi.
İKİZ GÜZELLİK
Pelin Akil ile kendi gibi oyuncu eşi Anıl Altan, önceki gün Bağdat Caddesi'nde ikizleriyle yürüyüşteydi.
Çiftin, geçtiğimiz Nisan'da dünyaya gelen ikizleri Alin ve Liya, sevimli halleriyle ilgi odağı oldu.
ATEŞ GİBİ YORUM
Önceki akşam People'da sahne alan Deniz Seki, Gülşah Saraçoğlu imzalı kırmızı kıyafetiyle hem göze hem kulağa hitap etti.
ÇİFTE KUMRULAR
Yasemin Allen'in aşk şovu sürüyor... Güzel oyuncu, önceki gün de gizemli sevgilisiyle Londra'da çekilen bu romantik karesini Instagram'da paylaştı.
AŞKIN UYUM HALİ
Hande Subaşı, sosyetik sevgilisi Alican Ulusoy'la yazdan kalma bu karesini paylaştı. İkilinin taktıkları bir örnek bereleri, "Aşkın uyumlu hali" yorumları yaptırdı.
YORUM YOK!
Adriana Lima ile yaşadığı kısa süreli aşkla dünya gündemine yerleşen Emir Uyar, önceki gün Vadistanbul'daydı. Sosyetik işadamı, Lima ayrılığıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
Hadise, bir ara sahnede duygusal anlar yaşadı. Ünlü şarkıcı, Kıbrıs'taki bir önceki konserinde kendisini dinleyen merhum Tarık Ünlüoğlu'nu da andı...
10 BİN TL'LİK SAHNE ŞIKLIĞI
Kıyafeti 8 bin TL olan Hadise'nin Fenty marka halka küpeleri de yaklaşık 2 bin 500 TL...
Hadise, dans şovlarıyla da ilgi odağıydı.
BUSE'DEN OTO-ŞOV
Güzel oyuncu Buse Varol, önceki akşam Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.
Varol, eşi Alişan'ın kendisine aldığı 600 bin TL'lik Jaguar aracıyla da ilk kez objektiflere takıldı.
GÜZELLERİN TATİL HATIRASI
Gökçe Bahadır ve kendisi gibi oyuncu dostu Cansu Tosun, önceki gün soluğu Hollanda'da aldı. Oyuncu güzeller, Tosun'un eşi Erkan Kolçak Köstendil'in objektifine de böyle neşeli poz verdi.
TORUNUYLA SAHNEDE
Erol Evgin, önceki akşam Türker İnanoğlu Maslak Show Center'da verdiği konserinde torunuyla aynı sahneyi paylaştı.
BU TARZ KIVANÇ
Önceki gün İngiltere'ye giden Kıvanç Tatlıtuğ, tarzıyla dikkat çekti. Bir arkadaşıyla Londra'da eşi Başak Dizer'in objektifine takılan oyuncu, "Bu tarz Kıvanç" dedirtti.
KALBİM BOMBOŞ
Önceki gün Nişantaşı'nda objektife takılan başarılı şarkıcı Linet, aşk hayatıyla ilgili konuştu: "Hayatta her şey kısmet. Kalbim boş ama aşka açığım."
YENİ ŞARKI MÜJDESİ
Önceki akşam Etiler My Cabaret'te sahne alan Çağlayan Topaloğlu, yeni projelerini müjdeledi. Genç şarkıcı, "Yakında çok iyi parça ile sessizliğimi bozacağım" dedi.
YARDIM İÇİN ÇİÇEK AÇTILAR
Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi'den anlamlı paylaşım... Önceki gün üzerinde ayçiçeği olan bir örnek tişörtleriyle poz veren ikili, "Satın alacağınız bu tişörtlerin tüm geliri çocuklar yararına" dedi.
YAZA VEDA YOK!
Pop müziğin ünlü ismi Simge Sağın'ın yaza veda etmeye niyeti yok... Güzel popçu, önceki gün dostlarıyla çıktığı tekne turunda Göcek manzarası eşliğinde böyle poz verdi.
MUTLULUK İKSİRİ
Önceki akşam Bahçeşehir Hayal Kahvesi'nde sahne alan 42 yaşındaki Gülşen, gençlik sırrını "Mutluluk" diye açıkladı.
BİNBİR SURAT
Son günlerde estetikleriyle olay olan Meryem Uzerli, hakkındaki olumsuz yorumlara yüzünü şekilden şekle soktuğu karelerle yanıt verdi.
İKİZ GÜZELLİK
Pelin Akil ile kendi gibi oyuncu eşi Anıl Altan, önceki gün Bağdat Caddesi'nde ikizleriyle yürüyüşteydi.
Çiftin, geçtiğimiz Nisan'da dünyaya gelen ikizleri Alin ve Liya, sevimli halleriyle ilgi odağı oldu.
ATEŞ GİBİ YORUM
Önceki akşam People'da sahne alan Deniz Seki, Gülşah Saraçoğlu imzalı kırmızı kıyafetiyle hem göze hem kulağa hitap etti.
ÇİFTE KUMRULAR
Yasemin Allen'in aşk şovu sürüyor... Güzel oyuncu, önceki gün de gizemli sevgilisiyle Londra'da çekilen bu romantik karesini Instagram'da paylaştı.
AŞKIN UYUM HALİ
Hande Subaşı, sosyetik sevgilisi Alican Ulusoy'la yazdan kalma bu karesini paylaştı. İkilinin taktıkları bir örnek bereleri, "Aşkın uyumlu hali" yorumları yaptırdı.
YORUM YOK!
Adriana Lima ile yaşadığı kısa süreli aşkla dünya gündemine yerleşen Emir Uyar, önceki gün Vadistanbul'daydı. Sosyetik işadamı, Lima ayrılığıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.