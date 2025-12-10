Son nefeste zafer! Villarreal - Kopenhag: 2-3 | MAÇ SONUCU

Villareal'in golleri Santi Comesana ve Tani Oluwaseyi'den geldi. Kopenhag ise Elyounoussi ve Achouri ile skor üretti. Mücadelenin 90. dakikasında sahneye çıkan Andreas Cornelius, attığı golle Danimarka ekibine galibiyeti getirdi.

PUAN DURUMU

Karşılaşmanın ardından Villareal 1 puanda kalırken, Kopenhag puanını 7'ye yükselterek gruptaki iddiasını sürdürdü.