Kenan Yıldız ayın en iyi genç oyuncusu seçildi

Serie A yönetimi tarafından açıklanan kararda, Kenan Yıldız'ın kasım ayında sergilediği dinamizm, oyun içi liderlik, hücum katkısı ve skora etki eden performansının belirleyici olduğu belirtildi. Juventus'un genç yıldızı, hem attığı kritik goller hem de hücumdaki yaratıcı dokunuşlarıyla dikkat çekti.

Kenan Yıldız (AFP) JUVENTUS'TA VE İTALYA'DA BÜYÜK TAKDİR TOPLADI Kenan Yıldız, bu ödülle birlikte hem Juventus taraftarlarının hem de İtalyan futbol kamuoyunun takdirini toplamayı sürdürdü. Genç yıldız, gelişimiyle geleceğin en önemli futbolcularından biri olarak gösterilirken, İtalya basını tarafından da "Juventus'un yeni lider adaylarından biri" olarak nitelendiriliyor.