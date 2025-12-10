Kenan Yıldız ayın en iyi genç oyuncusu seçildi
A Milli Futbol Takımı’nın genç yıldızı Kenan Yıldız, İtalya Serie A’da ayın en iyi genç oyuncusu seçilerek önemli bir başarıya daha imza attı. Juventus formasıyla bu sezon gösterdiği performansla Avrupa futbolunun yükselen değerlerinden biri haline gelen 20 yaşındaki futbolcu, kasım ayındaki etkili oyunuyla ödüle layık görüldü.
Serie A yönetimi tarafından açıklanan kararda, Kenan Yıldız'ın kasım ayında sergilediği dinamizm, oyun içi liderlik, hücum katkısı ve skora etki eden performansının belirleyici olduğu belirtildi. Juventus'un genç yıldızı, hem attığı kritik goller hem de hücumdaki yaratıcı dokunuşlarıyla dikkat çekti.
JUVENTUS'TA VE İTALYA'DA BÜYÜK TAKDİR TOPLADI
Kenan Yıldız, bu ödülle birlikte hem Juventus taraftarlarının hem de İtalyan futbol kamuoyunun takdirini toplamayı sürdürdü. Genç yıldız, gelişimiyle geleceğin en önemli futbolcularından biri olarak gösterilirken, İtalya basını tarafından da "Juventus'un yeni lider adaylarından biri" olarak nitelendiriliyor.
YÜKSELEN KARİYER GRAFİĞİ
A Milli Takım'da da performansını istikrarlı biçimde yukarı çeken Kenan Yıldız, hem kulüp hem milli takım düzeyinde kısa sürede büyük bir yükseliş gösterdi. Serie A'dan aldığı bu ödül, genç futbolcunun Avrupa'daki değerini ve potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.