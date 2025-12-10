Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa Alysson'u bitirdi

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Aston Villa, Gremio'nun genç yıldızı Alysson için kulübüyle anlaşma sağladı. Transferin, devre arası döneminin dikkat çeken hamlelerinden biri olması bekleniyor.

Alysson (AFP) 12 MİLYON EUROYA TAMAM Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre Aston Villa, 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için 10 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek. Alysson'un aralık ayı sonunda sağlık kontrolünden geçerek İngiliz ekibiyle resmi sözleşme imzalaması planlanıyor. Brezilyalı genç yıldız, geride kalan sezonda Gremio formasıyla 43 maçta görev aldı ve 2 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.