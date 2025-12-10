Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa Alysson'u bitirdi
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakiplerinden biri olan Aston Villa, devre arası transfer dönemine hızlı giriyor. İngiliz ekibi, geleceğe yatırım niteliğindeki önemli bir hamleyi resmen tamamladı.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Aston Villa, Gremio'nun genç yıldızı Alysson için kulübüyle anlaşma sağladı. Transferin, devre arası döneminin dikkat çeken hamlelerinden biri olması bekleniyor.
12 MİLYON EUROYA TAMAM
Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre Aston Villa, 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için 10 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek. Alysson'un aralık ayı sonunda sağlık kontrolünden geçerek İngiliz ekibiyle resmi sözleşme imzalaması planlanıyor.
Brezilyalı genç yıldız, geride kalan sezonda Gremio formasıyla 43 maçta görev aldı ve 2 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.
FENERBAHÇE MAÇI 22 OCAK'TA
Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 22 Ocak'ta Kadıköy'de oynanacak. İngiliz temsilcisinin son transfer hamlesi, Villa'nın bu zorlu maç öncesi kadrosunu güçlendirme çabasının bir parçası olarak yorumlanıyor.