Deniz Undav'dan İsmail Yüksek için kart açıklaması!
Futbolda geniş çaplı bahis soruşturması kapsamında Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş tutuklandı. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan detaylar hem Türkiye’de hem de Avrupa’da büyük yankı uyandırdı. Yandaş'ın, takım arkadaşı İsmail Yüksek'in kart görmesi ihtimali üzerine bahis oynaması üzerine ortaya çıkan bilgilerin ardından Stuttgart maçında kavga ettiği Deniz Undav'dan açıklama geldi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Mert Hakan Yandaş'ın para gönderdiği belirlenen Ersen Dikmen'in özellikle Fenerbahçeli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile ilgili "Kart görür" ve "En az 3 faul yapar" şeklindeki bahisleri oynadığı tespit edildi. Geçen sezon oynanan Slavia Prag – Fenerbahçe maçında İsmail Yüksek'in 5 faul yapması, Dikmen'in kuponunu tutturduğu anlardan biri olarak dikkat çekti.
Ekim ayında oynanan Fenerbahçe – Stuttgart karşılaşmasında ise İsmail Yüksek'in maç boyunca kart görmezken 90+8'de yaşanan bir tartışma nedeniyle sarı kart görmesi, Dikmen'in oynadığı "Kart görür" bahsinin kazanmasına yol açtı. Bu durum soruşturmanın seyrini değiştiren kritik detaylardan biri olarak değerlendirildi.
ALMANYA BASINI OLAYI MANŞETLERE TAŞIDI
Sabah gazetesindeki haber, Almanya'da da geniş yankı buldu. Bild gazetesi, Türkiye'deki soruşturmanın UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe – Stuttgart maçını da etkilediğini duyurdu. Haberde, şüpheli bahsin maçın sonucuna değil, oyuncu davranışlarına yönelik olduğu vurgulandı.
DENİZ UNDAV: "KASIT GÖRMÜYORUM AMA BİLEMEM"
Bild, maçın son anlarında İsmail Yüksek ile tartışma yaşayan Stuttgartlı futbolcu Deniz Undav'a da ulaştı. Undav, yaşanan pozisyonla ilgili, "Maçın sonlarına doğru kavga çıkan, oldukça hareketli bir maçtı. Hiçbir şey yapmasa bile, kavga nedeniyle sarı kart görecekti. Kasıtlı yaptığını düşünmüyorum ama bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Undav ayrıca Avrupa'da futbolcuların bu tür durumlara karşı sürekli eğitildiğini belirterek, "Her yıl eğitim alıyoruz. Şantaja uğradığımızda veya bir telefon aldığımızda bunları hemen bildirmemiz gerektiği bize öğretiliyor." dedi.