Deniz Undav'dan İsmail Yüksek için kart açıklaması!

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Mert Hakan Yandaş'ın para gönderdiği belirlenen Ersen Dikmen'in özellikle Fenerbahçeli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile ilgili "Kart görür" ve "En az 3 faul yapar" şeklindeki bahisleri oynadığı tespit edildi. Geçen sezon oynanan Slavia Prag – Fenerbahçe maçında İsmail Yüksek'in 5 faul yapması, Dikmen'in kuponunu tutturduğu anlardan biri olarak dikkat çekti.

Ekim ayında oynanan Fenerbahçe – Stuttgart karşılaşmasında ise İsmail Yüksek'in maç boyunca kart görmezken 90+8'de yaşanan bir tartışma nedeniyle sarı kart görmesi, Dikmen'in oynadığı "Kart görür" bahsinin kazanmasına yol açtı. Bu durum soruşturmanın seyrini değiştiren kritik detaylardan biri olarak değerlendirildi.