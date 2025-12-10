PODCAST CANLI YAYIN

Bruno Genesio'dan Berke Özer'e övgü dolu sözler

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, Young Boys maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında genç kaleci Berke Özer’in son dönemde gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fransız teknik adam, Berke’nin zor bir süreçten geçmesine rağmen çalışarak bu dönemi geride bırakmasının takımı adına önemli olduğunu ifade etti.

Bruno Genesio'dan Berke Özer'e övgü dolu sözler

Genesio, genç kalecinin zaman zaman eleştirildiğini ancak teknik ekip ve takım arkadaşlarının desteğiyle bu baskının üstesinden geldiğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Berke zor bir dönem geçirdi; biraz eleştirildiği zamanlar oldu, bu kolay değil. Nicolas Dehon ile ve onu destekleyen diğer kalecilerle çok çalışarak bu süreci atlatmayı bildi. Son maçlarda belirleyici oldu; Le Havre karşısında, Marsilya karşısında… Yapması gereken tek bir kurtarış vardı ama o an geldiğinde bunu başarmak gerekir. Onun adına ve takım adına mutluyuz çünkü önemli olan takımın kazanması ve ilerlemesi." ifadelerini kullandı.

Berke Özer (AA)Berke Özer (AA)

BERKE'DEN GENESIO'YA TEŞEKKÜR

Genç kaleci Berke Özer de salı günü yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Bruno Genesio'nun kendisine verdiği desteğin önemine dikkat çekmişti. Berke, "Muhteşem bir hoca ve çok iyi bir insan. İlk geldiğimden bu yana her konuda yardımcı oldu bana. İlk günden bu yana desteğini her zaman hissettim." sözleriyle teknik direktörüne teşekkür etmişti.

Berke Özer (AA)Berke Özer (AA)

YOUNG BOYS MAÇI ÖNCESİ MORAL YÜKSEK

Genç kalecinin yükselen formu, Lille'in kritik Young Boys karşılaşması öncesi moralleri artırırken, Genesio'nun Berke'ye olan güveni de takım içinde olumlu bir hava yarattı. Lille cephesi, Avrupa arenasındaki mücadele öncesinde hazırlıklarını bu motivasyonla sürdürüyor.

