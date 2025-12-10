Bruno Genesio'dan Berke Özer'e övgü dolu sözler

Genesio, genç kalecinin zaman zaman eleştirildiğini ancak teknik ekip ve takım arkadaşlarının desteğiyle bu baskının üstesinden geldiğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Berke zor bir dönem geçirdi; biraz eleştirildiği zamanlar oldu, bu kolay değil. Nicolas Dehon ile ve onu destekleyen diğer kalecilerle çok çalışarak bu süreci atlatmayı bildi. Son maçlarda belirleyici oldu; Le Havre karşısında, Marsilya karşısında… Yapması gereken tek bir kurtarış vardı ama o an geldiğinde bunu başarmak gerekir. Onun adına ve takım adına mutluyuz çünkü önemli olan takımın kazanması ve ilerlemesi." ifadelerini kullandı.