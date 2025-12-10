PODCAST CANLI YAYIN

Azerbaycan'da geri dönüş! Karabağ - Ajax: 2-4 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, sahasında Hollanda ekibi Ajax’ı ağırladı. Tevfik Behramov Stadyumu’nda oynanan mücadele, Ajax’ın 4-2’lik galibiyetiyle tamamlandı.

Giriş Tarihi:
Azerbaycan'da geri dönüş! Karabağ - Ajax: 2-4 | MAÇ SONUCU

Karabağ maça hızlı başladı ve 10. dakikada Camilo Duran'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ajax bu gole Kasper Dolberg'in 1-1'lik eşitliği getiren golüyle yanıt verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Ajax Karabağ'8ı 4-2 yendi (AFP)Ajax Karabağ'8ı 4-2 yendi (AFP)

AJAX'TAN İKİNCİ YARIDA FARKLI DÖNÜŞ

İkinci yarının hemen başında Karabağ, Matheus Silva'nın golüyle bir kez daha öne geçmeyi başardı. Ancak Ajax oyundan kopmadı ve 79. dakikada Oscar Gloukh ile eşitliği sağladı. Hollanda temsilcisi, 83. dakikada Anton Gaaei'nin golüyle mücadelede ilk kez öne geçti. Ajax'ın maçtaki son golü ise 90. dakikada yeniden sahneye çıkan Gloukh'tan geldi.

Ajax Karabağ'8ı 4-2 yendi (AFP)Ajax Karabağ'8ı 4-2 yendi (AFP)

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonucun ardından Karabağ, Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 7'de bıraktı. Ajax ise bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. Bir sonraki maç haftasında Karabağ sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlarken, Ajax Villarreal deplasmanına konuk olacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: 2025'in üçüncü indirimi: Fed yılın son faiz kararını açıkladı
Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğindeki YİK Toplantısı sona erdi! Yazılı açıklamada KKTC ve aile vurgusu
Takas Bank
Medyadaki "zehirli" yapı! Eski Habertürk GYY'si Mehmet Akif Ersoy ve beraberindekiler adliyede | Görüntü alan gazetecilere saldırı
CHP'li İBB'den mezarlık ücretine yüzde 200 İSPARK'a yüzde 33,3 zam talebi!
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun: 5 şüpheli tutuklandı
Türk Telekom
Çıplak ceset kafaları karıştırmıştı! Anne Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni belli oldu
Emperyalist projelere Terörsüz Türkiye tokadı! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "rapor" açıklaması: Bu sefer mutlaka başaracağız
Hasan Ufuk Çakır'dan CHP'ye yeni bomba: Ali Mahir Başarır'dan girdi Ekosistem'den çıktı | "Kral çıplak dedim başka bir şey demedim"
Fenerbahçe'den sağ kanat için sürpriz transfer! Bu sezon golü yok
D&R
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter sorguda! Gözaltı sayısı 4'e yükseldi | Bavullarla kameraya yakalandılar
Trabzonspor'a Japon harikası! Transferde Takehiro Tomiyasu bombası
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
Ekononominin kalbi Turkuvaz'da atacak: 5. Finansın Geleceği Zirvesi ve 13. Para Sohbetleri Zirvesi için geri sayım
CHP ve 'SİSTEM'in medyasında "TAKVİM" hazımsızlığı! Hasan Ufuk Çakır röportajı ayarlarını kaçırdı: İsmail Saymaz fondaşlıkla mı övünüyor?
Emekli zammında %12,49 tahmini: Kök maaşta 2 formül devrede! En düşük aylık 18.898 TL olabilir
Paramount-Netflix savaşı: İkisi de İsrail’in aparatı! Warner Bross ihalesinin arka planı
30 yıllık hayalde somut aşama! Enerjide oyun değiştirici hamle: Hazar üzerinden Türkiye'ye doğal gaz