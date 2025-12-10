Azerbaycan'da geri dönüş! Karabağ - Ajax: 2-4 | MAÇ SONUCU

Karabağ maça hızlı başladı ve 10. dakikada Camilo Duran'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ajax bu gole Kasper Dolberg'in 1-1'lik eşitliği getiren golüyle yanıt verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Ajax Karabağ'8ı 4-2 yendi (AFP)

AJAX'TAN İKİNCİ YARIDA FARKLI DÖNÜŞ

İkinci yarının hemen başında Karabağ, Matheus Silva'nın golüyle bir kez daha öne geçmeyi başardı. Ancak Ajax oyundan kopmadı ve 79. dakikada Oscar Gloukh ile eşitliği sağladı. Hollanda temsilcisi, 83. dakikada Anton Gaaei'nin golüyle mücadelede ilk kez öne geçti. Ajax'ın maçtaki son golü ise 90. dakikada yeniden sahneye çıkan Gloukh'tan geldi.