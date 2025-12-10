Azerbaycan'da geri dönüş! Karabağ - Ajax: 2-4 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, sahasında Hollanda ekibi Ajax’ı ağırladı. Tevfik Behramov Stadyumu’nda oynanan mücadele, Ajax’ın 4-2’lik galibiyetiyle tamamlandı.
Karabağ maça hızlı başladı ve 10. dakikada Camilo Duran'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ajax bu gole Kasper Dolberg'in 1-1'lik eşitliği getiren golüyle yanıt verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
AJAX'TAN İKİNCİ YARIDA FARKLI DÖNÜŞ
İkinci yarının hemen başında Karabağ, Matheus Silva'nın golüyle bir kez daha öne geçmeyi başardı. Ancak Ajax oyundan kopmadı ve 79. dakikada Oscar Gloukh ile eşitliği sağladı. Hollanda temsilcisi, 83. dakikada Anton Gaaei'nin golüyle mücadelede ilk kez öne geçti. Ajax'ın maçtaki son golü ise 90. dakikada yeniden sahneye çıkan Gloukh'tan geldi.
PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR
Bu sonucun ardından Karabağ, Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 7'de bıraktı. Ajax ise bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. Bir sonraki maç haftasında Karabağ sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlarken, Ajax Villarreal deplasmanına konuk olacak.