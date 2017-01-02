Ukrayna’dan 2. bomba Alan Patrick

Ara transfer döneminde ilk olarak Alexander Karayev'i transfer ederek bir anlamda 3 bölgeye birden alternatif bulan Fenerbahçe, şimdi de 10 numara transferi için hücuma geçti. Fenerbahçe bonservisi Shakhtar'da olan Karayev'i kiraladıktan sonra bonservisi yine Shakhtar'da olan bir başka futbolcuyu daha satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için harekete geçti. Bu futbolcu 31 Aralık'ta kiralık olarak forma giydiği Flamengo'dan Shakhtar'a geri dönen Brezilyalı futbolcu Alan Patrick. Shakhtar son 4-5 sezondur sürekli kiraladığı Brezilyalı futbolcuyu bu kez Fenerbahçe'ye kiralamak üzere. Dick Advocaat'ın bu futbolcuya onay verdiği ve birkaç gün içinde imzaların atılabileceği ifade edildi.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜST DÜZEYDE

10 numara mevkisi dışında sağ ve sol kanatta da forma giyebilen Alan Patrick teknik özellikleri üst düzeyde olan bir futbolcu. 20 kez Brezilya U-20 takımında forma giyen ve geleceğin yıldız adayı gözüyle bakılan Sambacı, beklenin patlamayı gerçekleştiremese de hala kalbürüstü bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Piyasadaki bonservis değerinin de 3.5 milyon Euro olduğu Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu 2-2.5 milyon Euro aralığına çekmek istediği belirtiliyor.