Büyük iddiaya cevap yok

Eşi Demet Şener'le boşanma davasının 3 Mart'a ertelenmesiyle bekleme sürecine giren İbrahimKutluay, teselliyi çocuklarında arıyor. Eski Milli basketbolcu, önceki gün 8 yaşındaki oğlu Ömer'leBebek'te objektiflere yansıdı. Bir kafede oğluyla vakit geçiren Kutluay, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince mekandan apar topar ayrıldı.
İbrahim Kutluay, "TubaBüyüküstün ile yasak aşk yaşadığınızyönünde dedikodular var.Bu konu hakkında nesöyleyeceksiniz?" sorusunu cevapsız bıraktı. Oğluyla hemen aracına binip uzaklaşan Kutluay'ın yasak aşk sorularına sessiz kalması akılları karıştırdı. TubaBüyüküstün de eşi OnurSaylak'la boşanma kararı almıştı.
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