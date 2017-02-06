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Büyük iddiaya cevap yok

Tuba Büyüküstün’le yasak aşk yaşadığı konuşulan İbrahim Kutluay sorular karşısında sessiz kalarak kafa karıştırdı

Büyük iddiaya cevap yok
Eşi Demet Şener'le boşanma davasının 3 Mart'a ertelenmesiyle bekleme sürecine giren İbrahim Kutluay, teselliyi çocuklarında arıyor. Eski Milli basketbolcu, önceki gün 8 yaşındaki oğlu Ömer'le Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir kafede oğluyla vakit geçiren Kutluay, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince mekandan apar topar ayrıldı.

İbrahim Kutluay, "Tuba Büyüküstün ile yasak aşk yaşadığınız yönünde dedikodular var. Bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz?" sorusunu cevapsız bıraktı. Oğluyla hemen aracına binip uzaklaşan Kutluay'ın yasak aşk sorularına sessiz kalması akılları karıştırdı. Tuba Büyüküstün de eşi Onur Saylak'la boşanma kararı almıştı.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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