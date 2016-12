Değerli Kağıdın Cinsi 2017 (TL) 1 - Noter kağıtları: a) Noter kağıdı 9,50 b) Beyanname 9,50 c) Protesto, vekaletname, re'sen senet 19 2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 3 - Pasaportlar 94 4- İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 63 5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 6 -(Değişik:14/1/2016-6661/3.md.) a ve b) Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen nüfus cüzdanları 16 c) Kayıp nedeniyle düzenlenen nüfus cüzdanı 32 7 - Aile cüzdanları 86 8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 9 - Sürücü belgeleri 117 10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 117 11 - Motorlu araç trafik belgesi 117 12 - Motorlu araç tescil belgesi 88 13 - İş makinesi tescil belgesi 85 14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı) 5,60 15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 8,50 16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 63