Gönlü zengin

Konya'da zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Ramazan Yarım, gösterdiği onurlu davranışla herkese insanlık dersi verdi. Sosyal güvencesi bulunmayan ve eşinden 4 yıl önce ayrılan RamazanYarım (42), Hadim İlçesi'nde başkasına ait, akan damını brandayla kapattığı 2 odalı, toprakla sıvanmış evde çocuklarına hem annelik hem de babalık yapıyor.
KİMSENİN HAKKINI YEMEM
En büyüğü 17 yaşında olan 4 çocuk sahibi Yarım, ailesinin geçimini sağlamak için hayvancılıkla uğraşıyor. Ancak kazandığıpara borçlarını ödeyemeyeyetmeyince hayvanlarını satmaya karar veriyor. Durumu öğrenen arkadaşı, dostunun haberi olmadan durumu Hadim KaymakamıÖmer Büyükergene'ye anlattıyor. Her şey kaymakamık harekete geçmesiyle başlıyor. Hiçbir geliri olmamasına rağmen 5 keçisidoğurunca kendisini 'zengin' hisseden Yarım, kaymakamlığın aylık para, gıda ve ev teklifinizordaki insanların hakkını alacağı düşüncesiyle geri çevirdi. de vle time yük olamam Karşılıksız verilen 3 bin lirayı 'borç' sayılması şartıyla kabul eden gözü tok baba şunları söyledi: "Hasta olan 2 oğlum için 6 ay devletten para aldım. Oğlaklar doğunca "Artık zenginim, verdiğinizparayı başkalarına verin' diyerek istemedim. Devletime yük olmam. Aldığım para beni rahatsız etti. Çocuklarıma mahcup oldum. Bu yüzden parayı iptal ettirdim."
* 5 keçisi 7 oğlak doğurunca Ramazan Yarım kendini zengin hissetti.
* Gözü tok adam çocuklarına hem annelik hem de babalık yapıyor.
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