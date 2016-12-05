Yol Durumu
  1. Neredesin Yasin
  2. FETÖ’nün firarileri 10 farklı ülkede

Gönlü zengin

Çatısı akan barakada 4 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren , kendisine teklif edilen para, gıda ve evi, ‘Bizden muhtaç insanlar var’ diyerek geri çevirdi

Gönlü zengin
Konya'da zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Ramazan Yarım, gösterdiği onurlu davranışla herkese insanlık dersi verdi. Sosyal güvencesi bulunmayan ve eşinden 4 yıl önce ayrılan Ramazan Yarım (42), Hadim İlçesi'nde başkasına ait, akan damını brandayla kapattığı 2 odalı, toprakla sıvanmış evde çocuklarına hem annelik hem de babalık yapıyor.

KİMSENİN HAKKINI YEMEM
En büyüğü 17 yaşında olan 4 çocuk sahibi Yarım, ailesinin geçimini sağlamak için hayvancılıkla uğraşıyor. Ancak kazandığı para borçlarını ödeyemeye yetmeyince hayvanlarını satmaya karar veriyor. Durumu öğrenen arkadaşı, dostunun haberi olmadan durumu Hadim Kaymakamı Ömer Büyükergene'ye anlattıyor. Her şey kaymakamık harekete geçmesiyle başlıyor. Hiçbir geliri olmamasına rağmen 5 keçisi doğurunca kendisini 'zengin' hisseden Yarım, kaymakamlığın aylık para, gıda ve ev teklifini zordaki insanların hakkını alacağı düşüncesiyle geri çevirdi. de vle time yük olamam Karşılıksız verilen 3 bin lirayı 'borç' sayılması şartıyla kabul eden gözü tok baba şunları söyledi: "Hasta olan 2 oğlum için 6 ay devletten para aldım. Oğlaklar doğunca "Artık zenginim, verdiğiniz parayı başkalarına verin' diyerek istemedim. Devletime yük olmam. Aldığım para beni rahatsız etti. Çocuklarıma mahcup oldum. Bu yüzden parayı iptal ettirdim."


* 5 keçisi 7 oğlak doğurunca kendini zengin hissetti.


* Gözü tok adam çocuklarına hem annelik hem de babalık yapıyor.
Etiketler: ,
  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar