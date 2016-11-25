Le Figaro gazetesi, 'Neden 2 Euro verip de geçersiz oy kullanıyorlar?' başlıklı haberinde, birçok kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiğini kaydetti.
Fransa'da geçtiğimiz hafta düzenlenen merkez sağ parti Cumhuriyetçilerin ön seçimi ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Le Figaro gazetesi, seçimlerde yaklaşık 10 bin düzeyinde geçersiz ve beyaz oy kullanıldığını açıkladı. Bazı bölgelerde geçersiz oyların sayısının seçimlerde yüzde 0,3 oy alan Jean François Cope'nin de üzerinde olduğunu kaydetti.
Fransız gazete, geçersiz sayılan oylar arasında en dikkat çekenin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen oylar olduğunu aktardı. İnternette bu yönde paylaşılan birçok fotoğraf olduğu kaydedilirken, oyu kullananaların da Erdoğan'ın Fransa'daki seçimleri kazanmaya muktedir olduğu yönünde mesaj paylaştıklarını aktardı.
'ERDOĞAN COPE'Yİ GEÇTİ'
Le Figaro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verme çağrısının Paris'in güneyindeki Thiais Belediye Başkan Yardımcısı Mourad Ghazli tarafından yapıldığına dikkat çekti. Twitter'da bazı kullanıcılar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen oyların Cumhurbaşkanı adayı Cope'yi geçti yorumlarını paylaştı. Seçimleri son sırayı elde eden Cope toplam 11 bin düzeyinde oy almıştı.
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sayın cumhurbaşkanımız recep tayyip erdoğan bize allah vergisi o olmasaydı bizi çoktan bölmüşlerdi..allah uzun ömürler versin.....
Recep Tayyip Erdoğan evrensel lider!!! Allah ömrüne ömür katsın! Batı halkı O'nun kıymetini bilir! Çünkü beyin taşıyorlar! Bilmeyenler konzervatif garpzedeler ve BEYİNSİZLER! Çözüm süreci nedeniyle AK Parti ve Erdoğan düşmanı kesilen BEYİNSİZLER! Allah Türk Milletine ve Erdoğan'a yardım etsin!
Aslında batılılarda Reisin ne kadar güçlü ve haksızlıklara boyun eğmeyen bir lider olduğunu biliyorlar .ama oyunlarını bozduğu için işlerine gelmiyor
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