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' lerinde Erdoğan, Cope'yi geçti'

’da merkez sağ parti ön lerinde geçersiz sayılan oyların bir bölümünün ’a verildiği ortaya çıktı.

Fransa seçimlerinde Erdoğan, Copeyi geçti

gazetesi, 'Neden 2 Euro verip de geçersiz oy kullanıyorlar?' başlıklı haberinde, birçok kişinin 'a oy verdiğini kaydetti.

'da geçtiğimiz hafta düzenlenen merkez sağ parti Cumhuriyetçilerin ön i ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Le Figaro gazetesi, seçimlerde yaklaşık 10 bin düzeyinde geçersiz ve beyaz oy kullanıldığını açıkladı. Bazı bölgelerde geçersiz oyların sayısının seçimlerde yüzde 0,3 oy alan Jean François Cope'nin de üzerinde olduğunu kaydetti.

Fransız gazete, geçersiz sayılan oylar arasında en dikkat çekenin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen oylar olduğunu aktardı. İnternette bu yönde paylaşılan birçok fotoğraf olduğu kaydedilirken, oyu kullananaların da Erdoğan'ın Fransa'daki seçimleri kazanmaya muktedir olduğu yönünde mesaj paylaştıklarını aktardı.

'ERDOĞAN COPE'Yİ GEÇTİ'
Le Figaro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verme çağrısının Paris'in güneyindeki Thiais Belediye Başkan Yardımcısı Mourad Ghazli tarafından yapıldığına dikkat çekti. Twitter'da bazı kullanıcılar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen oyların Cumhurbaşkanı adayı Cope'yi geçti yorumlarını paylaştı. Seçimleri son sırayı elde eden Cope toplam 11 bin düzeyinde oy almıştı.
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  • 25 Kasım 2016, Cuma 20:15
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ali ali

sayın cumhurbaşkanımız recep tayyip erdoğan bize allah vergisi o olmasaydı bizi çoktan bölmüşlerdi..allah uzun ömürler versin.....

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evet0
hayır0
cevapla 26.11.2016 00:22
GreatT&#252;rkiye GreatTürkiye

Recep Tayyip Erdoğan evrensel lider!!! Allah ömrüne ömür katsın! Batı halkı O'nun kıymetini bilir! Çünkü beyin taşıyorlar! Bilmeyenler konzervatif garpzedeler ve BEYİNSİZLER! Çözüm süreci nedeniyle AK Parti ve Erdoğan düşmanı kesilen BEYİNSİZLER! Allah Türk Milletine ve Erdoğan'a yardım etsin!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.11.2016 23:37
&#246;mer ömer

Aslında batılılarda Reisin ne kadar güçlü ve haksızlıklara boyun eğmeyen bir lider olduğunu biliyorlar .ama oyunlarını bozduğu için işlerine gelmiyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 25.11.2016 22:51
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