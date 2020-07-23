Y-CHP’nin ilk kurultayı

Yazının başlığındaki ifade bir eski CHP Milletvekiline ait.

Bir dönem partinin omurgasını oluşturan ulusalcı kanat, seyircisiz ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak zaferi ile sonuçlanacağı bugünden belli olan kurultaya bu gözle bakıyor.

CHP'de bir dönemin sona erdiğini, partinin Abdullah Gül-Ali Babacan ikilisinden birinin olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı için dizayn edileceğini artık havada uçan kuşlar bile biliyor.

Baykal döneminde partinin Grup Başkanvekilliğini yapan Kemal Anadol'un şu sözleri CHP'li muhaliflerin psikolojisini anlatmaya yeter de artar bile: Kurultay büyük üstat Alaattin Yavaşca'nın 'Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok' şarkısı ile açılsın!

CHP kulislerinde kurultay sonrasında bir ayrışma yaşanacağı, hatta yeni parti kurulacağı iddiaları yoğun bir şekilde konuşuluyor. 1990'larda solda DSP-SHP ve CHP vardı. 30 yıl sonra benzer bir tablonun ortaya çıkma ihtimali yeniden belirdi.

Tabi burada kilit isim Muharrem İnce… Kurultayda aday olmayacak. Gözü Cumhurbaşkanlığı seçiminde.

CHP'yi uzun yıllar sonra yüzde 30 bandının üzerine taşıyan adam olarak şansını bir kez daha denemek istiyor. Daha doğrusu adaylığın kendi hakkı olduğunu düşünüyor. Ama Kemal Bey'i bir kez daha ikna etmesi de zor görünüyor.

Peki CHP'nin adayı Gül, Babacan ya da merkez sağdan başka bir isim olursa İnce ne yapacak?

2 milyon imza ile bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olacak. Yani Kemal Bey'in planını bozacak. Bu gücü var mı derseniz… Kimse bu soruya 'yok' cevabını veremiyor.

İnce bekleyecek.. Ama kurultayın ardından Cumhurbaşkanlığı seçimini beklemeden Kılıçdaroğlu yönetimine bayrak açmaya hazırlananlar da var. Kendilerine "CHP Sol Kanat" adını veren grubun delegelere yolladığı mesaj kurultay sonrasına yönelik önemli ipuçları veriyor..

-Sol Kanat olarak partimizin sağ politikalar uygulayan merkez partisi olmasına izin vermeyeceğiz.

-Bu kurultay ve sonrasında partimizde sol siyaset izleyecek yönetim kadrolarının işbaşına gelmesi için parti içi diğer siyasal yapılarla birlikte hareket edeceğiz.

Özetle CHP adeta kaynayan bir kazan gibi… Kılıçdaroğlu bu kurultayda partiyi kendisi için dikensiz gül bahçesi kıvamına getirmeyi başarsa bile sonrasında işi zor…

Biraz da kurultaya ilişkin detayları paylaşıp yazıyı nokta koyalım…

Kurultayda oy kullanacak delegelerin 720'si yeni delege… Yani 3 büyük kentin il başkanları delege üzerinde kesin bir hakimiyete sahip değil. Bu Kemal Bey'in listesi delinebilir anlamına geliyor.

Kemal Bey bin ve üzeri oyla genel başkan seçilirse Parti Meclisine (PM) ağırlığını tam olarak koyabilir. Ama daha düşük bir oyla seçilirse PM'de büyük sürprizler yaşanabilir.

Genel Başkan'ın PM listesinde ciddi değişiklikler ve yenileşme bekleniyor. İşin püf noktası Kılıçdaoğlu'nun anahtar listesinin kaç kişiden oluşacağı sorusu.

Kulislerde CHP liderinin 80 ya da 72 kişilik bir anahtar liste hazırlayacağı konuşuluyor. Aynı şekilde muhalifler de bir anahtar liste hazırlayarak Kılıçdaroğlu'nun listesini delmeye çalışacak.

CHP'de son durum böyle.