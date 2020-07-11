İki farklı 15 Temmuz

Meşhur hikayedir.. İstanbul düşerken Bizanslılar meleklerin cinsiyetini tartışmaktadır.

Şu sıralar Türkiye'deki bazı çevrelerin halet-i ruhiyesi de meleklerin cinsiyetine kafa yoran Bizanslılardan farklı değil.

Özünde Türkiye'yi işgal ve bölme operasyonu olan 15 Temmuz'u unutmuşlar, yaklaşan Yüksek Askeri Şura öncesinde TSK'yı yıpratmaya çalışıyorlar!

Hem bu arkadaşlar hem de 15 Temmuz'u yeterince anlatamadığımız gençler için filmi 4 yıl geriye saralım. Ve 15 Temmuz başarılı olsaydı nasıl bir Türkiye'ye uyanacağımızı hatırlayalım.

16 TEMMUZ 2016

Türk Silahlı Kuvvetleri sabaha karşı 03:00'te yönetime el koydu.

Gözaltılar devam ediyor. Sabah 06:00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Darbeci askerler tarafından ele geçirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet üyelerinin nerede olduğu bilinmiyor. Cumhurbaşkanının öldürüldüğü sanılıyor.

Ülkede TRT hariç hiçbir televizyon, radyo ve internet yayını yok.

Sokağa çıkan halk darbeci askerlerle çatışıyor.

Bazı subaylar darbeye katılmadıklarını açıkladı.

Çatışmalar giderek yayılıyor.

17 TEMMUZ 2016

Darbeci askerler ve vatandaşlar arasındaki çatışmalar sürüyor.

Başkent Ankara, İstanbul ve darbeye direnen bazı şehirler ağır bombardıman altında. Ölü ve yaralı sayısı artıyor.

DEAŞ bazı kuvvetlerini Hatay üzerinden Türkiye'ye sevk edeceğini duyurdu.

PKK ise Doğu Ve Güneydoğu illerinin güvenliğini kendisinin sağlayacağını ilan etti.

18 TEMMUZ 2016

Darbeci askerler direnen şehirleri bombalamaya devam ediyor.

Ölü sayısı binlerle ifade ediliyor.

Darbe rejimi sokakta yargısız infazlara başladı.

ABD, AB ve Birleşmiş Milletlerden (BM) ardı ardına "Türkiye'deki gelişmeleri kaygıyla izliyoruz" açıklamaları geliyor.

19 TEMMUZ 2016

Birleşmiş Milletler, İstanbul ve boğazların güvenliğini kendisinin sağlayacağını duyurdu.

Rusya ise Karadeniz ülkeleri dışında hiç kimsenin İstanbul'da güvenlikten sorumlu olamayacağını açıkladı.

20 TEMMUZ 2016

ABD'den darbe rejimine destek açıklaması geldi. Amerikan yönetimi Türkiye'ye sızan DEAŞ unsurlarını temizlemek için rejimle beraber hava bombardımanına katılacağını duyurdu.

Güneydoğu'da PKK ve DEAŞ arasında sıcak çatışma başladı.

21 TEMMUZ 2016

Ermenistan sürpriz bir kararla Ağrı sınırına asker yığmaya başladı.

Kıbrıs Rum Yönetimi adanın Rum toprağı olduğunu iddia edip Kuzey Kıbrıs'a doğru harekete geçti.

BM askerleri İstanbul'a geldi. Bazı tarihi eserlerin korunmaya alınması amacıyla sarayların boşaltılacağı duyuruldu. Sultanahmet Cami ve Ayasofya'ya girişler yasaklandı.

22 TEMMUZ 2016

ABD merkezli Ermeni lobisinden "Ermeniler yakında topraklarına kavuşacak" açıklamaları geldi.



Bombardıman 1 haftadır kesintisiz devam ediyor. İç savaş büyüyor.

BM'den sonra İngiltere, Fransa ve Almanya'da Türkiye'ye asker gönderme kararı aldı.

Putin: Türkiye'de istikrar sağlanmalı.

23 TEMMUZ 2016

İran, sınırlarının güvenliğini gerekçe göstererek Türk topraklarına girdi!

Nasıl… Karanlık bir senaryo değil mi? 15 Temmuz başarılı olsaydı başımıza gelecekler bunlardı..

Ama önce millet, sonra siyasi irade ve darbecilere direnen TSK'nın komuta kademesi bu karanlık planı yırtıp tarihin çöplüğüne attı.

Sonra ne mi oldu? FETÖ'den arınan ve hükümetle tam bir uyum içinde çalışan TSK adeta destan yazdı.

4 yılda 6 büyük askeri operasyonla üst aklın 'Akdeniz'e açılan terör devleti projesi' projesi boşa çıkarıldı.

Türkiye esamesinin okunmadığı Doğu Akdeniz'de ve Libya'da dengeleri kendi lehine değiştirdi.

Özerklik hayali kuran PKK kazdığı hendeklere gömüldü.

Meleklerin cinsiyetini tartışan arkadaşların göremediği yalın gerçek bu..

Onlar istedikleri kadar görmezden gelsin… Millet, siyasi irade ve TSK, 15 Temmuz ruhuyla koşar adım yürümeye devam ediyor.

Gerisi teferruat…