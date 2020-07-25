Hoşgeldin Y-CHP

İlhan Cihaner'in "Bana imza verecek delegeler belediye başkanları ve parti yöneticileri tarafından işleriyle, aşlarıyla tehdit edildiler" açıklaması CHP kurultayının özetidir.

CHP liderinin bu saatten sonra parti içi demokrasi, hak, hukuk, adalet, tek adam yönetimi gibi ifadelerle başlayan hiçbir konuşmasının kıymeti harbiyesi yoktur.

Ne diyor CHP delegelerine Kemal Bey… "75 kişilik bir anahtar liste hazırlayacağım. Bu listeye sahip çıkın!"

Türkçesi: "Ey delegeler… Siz ancak benim tespit ettiğim 75 kişiden 52'sine oy verebilirsiniz. Sizin oy verme özgürlüğünüz benim işaret ettiğim isimlere mührü vurmakla sınırlıdır."

Peki Cihaner'in iş ve aşlarıyla tehdit edildiklerini söylediği delegeleri kim seçmiş?

Genel merkezin atama yöntemiyle belirlediği belediye başkanları.

Yani sistem şöyle işliyor: Önce genel merkez delegeleri seçiyor. Sonra o delegeler genel merkezi onaylıyor.

Ne karşılığında? İş, aş, ihale vs..

Sonra bu tiyatroya 'parti içi demokrasi' diyorlar. Tabi yersen.

CHP lideri kurultay konuşmasında "Bizim iktidarımızda güreşçiden banka yönetimi kurulu üyesi olmayacak" dedi. Güzel… Peki aynı CHP lideri değil miydi yakın arkadaşı Bayram Meral'in lise mezunu oğlunu İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi yapan? Onun yanına bir başka arkadaşı Mehmet Moğultay'ın oğlunu da ekleyen?

Ah Kemal Bey ah… Türk siyasetinde ikinci bir örneğiniz yok. Ne söyleseniz tersini yapmışsınız ya da yapıyorsunuz..

Dönelim kurultaya… 1360 delege için 136 ayrı sandık kurulmuş. Yani bir sandıkta en fazla 10 oy kullanılacak. Her il ayrı sandıkta oyunu verecek.

Genel merkezin listesini çizmeye cesaret edecek delege kabak gibi ortaya çıkacak. Bildiğin 1946 model "Açık oy gizli tasnif" usulü. Hatta bu modelde oy da açık tasnif de..

Böyle bir ortamda Kemal Bey'in PM listesinin çok fazla isim tarafından delinmesi pek mümkün görünmüyor. 10 civarında muhalif listeyi delerse bu büyük başarı kabul edilmeli.

Bu arada bazı muhaliflerin hukuksuz ilan ettikleri kurultay meşruiyet kazanmasın diye Parti Meclisi'ne adaylık başvurusunda bulunmadıklarını da hatırlatalım.

Sonucu bugünden belli Parti Meclisi seçimi için bir kulis bilgisi aktarıp yazıyı noktalayalım.

CHP'nin yeni Parti Meclisi'ne İyi Parti ile iyi ilişkiler kurabilecek, dünyaya soldan bakmayan isimlere yer verilecek. Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz etmeyecek bir yapı oluşturulacak. Kemal Bey'in listesinde Abdullatif Şener, Cihangir İslam ve Mehmet Ali Bayer de olacak. Böyle bir liste eski CHP'nin tamamen tasfiye edildiği, yenisinin kurulduğunun ilanıdır…

Ve son söz: Kurultay salonuna alınmayan Onur Kurulu Üyesi bir eski CHP Milletvekili diyor ki: "Bugün CHP'yi öldürdüler. Onur üyelerine kurdukları çadır aslında bir taziye çadırı. Biz de burada taziyeleri kabul ediyoruz."