İnce suskun ya diğerleri

CNN Türk'te Muharrem İnce ile katıldığımız programdan sonra arayan herkes sözleşmiş gibi aynı soruyu sordu: Bu adama ne olmuş?

Aday olacak mı? Kurultay için çalışıyor mu? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül olursa ne yapacak? Saraya giden CHP'li iddiasından sonra yaptığı o çıkışın devamını neden getirmedi? Parti yönetiminin HDP ile verdiği yakın görüntüye ne diyor? Bütün bu sorulara kaçamak cevaplar verdi İnce. Hatta çoğunu cevapsız bıraktı.

İnce'deki bu anlamlı sessizliğinin altında muhtemelen başka bir hesap var. Yakında çıkar kokusu… CHP'de parti yönetimine muhalif tek grup İnceciler değil. Bahardaki kurultay için sahada çalışan başka gruplar da var. CHP Genel Merkezi ve partiye yakın gazetecilerin çizdiği pembe tablonun aksine onlar işlerin de çok da iyi gitmediği kanaatinde.

Özellikle İstanbul ve Ankara'da belediye başkanlarının parti yönetiminden bağımsız hareket etmesi, ortaya çıkan rant, rüşvet iddiaları CHP içinde ciddi sarsıntı yaratmış durumda.

Deniz Baykal'a yakın isimlerden Metin Lütfi Baydar'ın partililerden oluşan bir whatsapp grubunda paylaştığı eleştiriler CHP'nin bahardaki kurultayının gergin geçeceğinin işaretlerini veriyor.

Ne diyor Baydar özetleyerek aktaralım… -Kemal Bey'in bazı ilçe belediye başkanlarını liyakati dikkate almadan metropol belediye başkanlıklarına terfi ettirmesi telafisi güç sıkıntılar doğurmaya başladı. CHP MYK'daki zayıflığı fırsata çeviren bazı belediye başkanları genel siyasetin sınırlarını zorluyor!

-Yeni seçilen başkanlarımızın seçim döneminde açıkladıkları janjanlı projeler üzerinde ciddi şekilde çalışmadıkları, popülist yaklaşımla hareket ettikleri görülüyor.

-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız müktesebatı itibariyle CHP'li değil. Liyakat hanesinde Ankara'nın küçük bir ilçesinde MHP'nin belediye başkanlığı var. Kemal Bey'in Parti Meclisine çektiği restle CHP adayı olabildi. Bu başkanın tartıştığı CHP'li işadamının liyakat hanesinde ise Ankara Ticaret Odası başkanı yazıyor. Bilenen mesleki kimliği müteahhitlik. Bu şahsiyet de Kemal Bey'in jestiyle milletvekili yapıldı.

-An itibariyle bu ikili arasında yaşanan rant tartışmalarının ortaya çıkardığı görüntü hoş değil. Anlaşılıyor ki belediye başkanımız belediye mevzuatına hakim değil. Hem kendisi hem de kadrosu imar uygulamaları konusunda deneyimsiz. Maalesef belediye zamanında gerekli adımları atmadığı için o kuleler artık yıkılamaz. Yıkılırsa da belediye kasasından yüklü bir tazminat ödenmesi gerekecek.

-Kemal Bey'in partiye monte ettiği iki şahsiyetten biri iyi niyetli olsa da beceriksiz, diğeri kötü niyetli ve yangabaz çıktı. Siyasi rakibimizi yerin dibini soktuğumuz liyakat sorununun bir ucu da partimizde.

-Peki çare ne? Çareyi kurultayda konuşacağız.

