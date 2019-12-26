CHP’nin oyu nasıl arttı?
"Bunlar Boğaz Köprüsüne, Avrasya Tüneline, Marmaray'a ve havaalanına da karşıydılar. Zaten her şeye itiraz ederler " deyip geçiyor vatandaş.
Peki bu gerçeği yılların işadamı, Beylikdüzü'nde yaptığı inşaatlarla 'Beton' lakabını alan taze çevreci Ekrem Bey bilmiyor mu? Elbette biliyor. Onun derdi Kanal İstanbul falan değil. O şimdi bu mevzu üzerinden kendisini 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geri adım attıran adam' pozisyonuna getirmeye çalışıyor.
Aslında haksız da değil. Adalar'daki faytoncu muhabbeti ile Türkiye ve dünya çapında gündem olması zor.
Verdiği önce söze rağmen suya, ulaşıma yaptığı zamlar. SMS mesajı ile kapının önüne koyduğu binlerce emekçi. 'İsraf var' diyerek sergilediği araçların yerine belediye bütçesinden daha fazlasını kiralaması. Bunlar hep sermayeden tüketmesine sebep oluyor Ekrem Başkanın. Kanal İstanbul'a muhalefetinin arka planındaki gerçekler bunlar...
Gelelim Ankara'ya... CHP'li eski bir vekil, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanını kendisinden 25 milyon lira avanta istemekle suçluyor. Manzara evlere şenlik. 8 ayda İSKİ'den sonra en büyük yerel yönetim skandalına imza atan arkadaşlar meseleyi soruşturmak yerine anlamlı bir sessizliğe bürünüyor.
Diğer illerde de durum farklı değil.
"Martın sonu bahar" diyerek geldikleri yerel yönetimlerde vatandaşa 4 mevsim kış yaşatıyorlar. Şakır şakır yağmur yağan İzmir'de 60 saat sular kesiliyor.
Bütün bunlar olurken CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun "CHP'li başkanlar tarafından yönetilen büyükşehirlerde CHP oyları AK Parti'yi geçti" diyor! Hatta 5-6 puan da fark atmışlar! Peki bu 8 ayda iktidar ne yapmış da yaşanan onca olumsuzluğa rağmen CHP'nin oyu artmış ki?
En son ilk milli denizaltıyı suya indirdi hükümet. Yarın da yıllardır hayali kurulan yerli otomobili tanıtacaklar.
Acaba seçmen buna kızmış olabilir mi?
Ya da Haziran'da açılan İstanbul-İzmir otoyoluna? Temmuz'da S-400'leri getirerek ülkenin hava savunma açığının kapatılması mı seçmen davranışını etkiledi? Ağustos'ta Avrupa'nın en büyük hastanesinin Ankara'da hizmete alınması, Azeri gazını Avrupa'ya taşıyan TANAP'ın hayata geçmesi... Bunlar CHP oylarını patlatmış olabilir mi?
Barış Pınarı Harekatı ile bizi tehdit eden terör devleti tehdidini CHP'nin engellediğini mi düşünüyor acaba seçmen? Son dönemin en büyük diplomatik başarısı olarak gösterilen Libya Mutabakatı mı CHP'ye yaradı?
Ah Seyit Bey ah. Sizi çok iyi anlıyor ve takdir ediyorum. Ankara'da patlayan rüşvet tartışmalarını, İmamoğlu'nun engelleyemediğiniz öne çıkma çabalarını gündemden düşürmek için iyi niyetli bir atraksiyon yaptınız. Ama ölçüyü biraz kaçırdınız?
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