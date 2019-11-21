Kılıçdaroğlu’nun EYT vaadi

TÜRKİYE'DE erken emekliliğin sosyal güvenlik sistemine verdiği zararı en iyi bilen iki isim, Kemal Kılıçdaroğlu ve Yaşar Okuyan'dır.

1999'da biri Çalışma Bakanı diğeri SSK Genel Müdürüydü. Demirel'in 1991'de seçim kazanmak için verdiği '38 yaşında emeklilik' sözünün ülkeyi 7 yılda nasıl uçuruma sürüklediğini bizzat deneyimlediler. O tarihlerde "Emeklilik yaşı en az 60 olmalı" diye verdikleri demeçler arşivlerde duruyor.

Ne ilginçtir ki; bu ikili bugün CHP'de birlikte siyaset yapıyor ve 20 yıl önce durdukları pozisyonun tam tersi bir yerde konumlanmış durumdalar.

Belli ki Kemal Bey'e 6 milyon EYT'linin oyunu alma fikri çok cazip geliyor.

Ve danışmanları kendisine "Buradan yürüyelim" tavsiyesinde bulunuyor. Ama birilerinin kendisine popülizmin yakın tarihte Türkiye'ye verdiği zararları, 2001 krizinde devletin emekliye maaş veremeyecek duruma geldiğini hatırlatması şart.

Madem o tarihte Kemal Derviş'in yardımcısı olan bugünün CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak bile bu hatırlatmayı yapmayıp EYT'lilere şirin görünmeye çalışıyor; o zaman bu görevi biz üstlenelim.

Yıl 2001. Türkiye tarihinin en ağır ekonomik krizi yaşanıyor. IMF-Dünya Bankası ortak prodüksiyonu ile Türk ekonomisi Kemal Derviş'e teslim ediliyor.

Gerisini bugünün hızlı CHP'lisi Yaşar Okuyan'dan dinleyelim… "Bir gün bakanlığa Kemal Derviş imzalı bir yazı geldi.

Yazıda 'Önümüzdeki aydan itibaren SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına Hazine katkı yapmakta zorlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak emekli maaşlarını kendi olanaklarınızla ödemeyi gündeminize alın' deniliyor. Yazıyı okuyunca tepem attı. Çalışma Bakanlığı'nda darphane mi var?

Hemen Başbakan Ecevit ile görüştüm. O da çok şaşırdı.

'Bundan haberim yok' dedi!

Faik Öztark'ın da içinde olduğu bir grupla beraber Derviş ile görüştük. 'Ödeyemem' dedi.

Ben de onunla tartıştım o gün…" Hikaye böyle Kemal Bey… Şu anda partinizin ekonomi politikalarını teslim ettiğiniz Faik Öztrak'ın da içinde bulunduğu Kemal Derviş ekibi o tarihte hükümete 'Emekliye maaş ödemeyelim" teklifinde bulunuyor.

Demirel'in 1991'de seçim kazanmak için yaptığı popülizmin 10 yılda ülkeyi getirdiği nokta bu. Bugün oy uğruna sıcak mesajlar verdiğiniz EYT'lileri kullanmaktan vazgeçin. Çünkü bu insanlara asla tutamayacağınız bir söz veriyorsunuz.

Olur da bir gün iktidara gelirseniz 6 milyon EYT'liyi sizde emekli edemeyeceksiniz.

Emekli ederseniz maaş veremeyecekseniz… Bana inanmıyorsanız, yardımcınız Faik Öztrak'a sorun… Kameralar önünde farklı konuşsa da baş başa yapacağınız görüşmede bu işin neden olmayacağını size anlatacaktır.