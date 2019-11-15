Haddini bil Türkiye!
Yalın ve saf gerçek tam olarak MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un söylediği gibidir: "Berat Albayrak Ankara'dır. Cumhuriyettir, Amerikan payandası değildir." Albayrak'ın şahsında hedef alınan, haddinin bildirilmesi istenen ve hatta paketlenmesi talep edilen bizzat Türkiye Cumhuriyeti'dir. CHP ve İyi Parti liderlerinin tam da Cumhurbaşkanının kritik ABD ziyareti öncesinde bir kez daha Albayrak üzerinden taarruza geçmeleri sürpriz değil.
Yakın dönemde Türkiye'nin ulusal çıkarlarını gözetip, ABD'yi karşısına aldığı tüm kritik dönemeçlerde hedefe konulan isim hep Berat Albayrak oldu. Bugün de aynı oyun sahneleniyor.
Eğer Albayrak, ABD'nin tepkisini çekmemek için Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak stratejik önemdeki Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesini hayata geçirmeseydi hedef falan olmazdı.
Türkiye ve Rusya'nın proje üzerinde anlaştığı gün hem yahoo hem gmail hesapları hacklendi.
Klasik FETÖ taktiği olan fotomontajla aşağılık bir algı operasyonuna maruz kaldı.
Enerji Bakanı olarak görev yaparken Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arayacak bir sondaj gemisi olmamasını kendisine dert etmeseydi belki de böylesine iğrenç yalan ve iftiralarla karşılaşmayacaktı. O geminin alınma sürecinde yaşananlar, FETÖ'nün sivil ve askeri bürokrasideki militanlarının engel olmak için sergilediği ihanetler bir köşe yazısına sığmayacak kadar çok. Albayrak geri adım atsın diye her şeyi yaptılar. Ama o gemi alındı, Akdeniz'de sondaj başladı.
Türkiye, Doğu Akdeniz'de asker dahil tüm gücüyle varlık göstereceğini dünyaya ilan etti. Kıbrıs Rum tarafının onayıyla ada açıklarında doğalgaz aramaya niyetlenen İtalyan gemisi Saipem'i Türk savaş gemileri karşıladı.
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'yi yok sayan emperyal plan boşa çıkarıldı.
Albayrak yine hedefteydi.
Bu kez ailesi üzerinden yıpratılmaya çalışıldı. Türk ekonomisini eskisinden farklı bir anlayışla idare etti.
Uzun yıllardır Türkiye'den iyi para kazanan piyasalar ekonominin yeni kaptanından doğal olarak memnun kalmadı.
Türk ekonomisi Ağustos 2018'den Mart 2019'a kadar geçen süreçte tam 4 kez dış kaynaklı operasyonlarla çökertilmeye çalışıldı. Doları 10 lira yapma ve Türkiye'yi batırma planı alınan önlemler ve yerinde müdahalelerle engellendi. Son faiz indirimi kararları ve artık Türkiye karşıtı kredi derecelendirme kuruluşlarının bile görmezden gelemediği ekonomideki toparlanma işaretleri Albayrak'ı yeniden hedef haline getirdi. Ordu'da yaptığı bir konuşma çarpıtılarak "Bakan ekonomiyi eleştirenlere terörist dedi" başlığıyla servis edildi. İlginçtir bu yalanı ilk sahiplenenler iki siyasi parti lideri oldu. Hadi iyi niyet gösterip onların siyasi hırslarıyla gerçekleri göremediklerini düşünelim.
Ama şunu asla unutmayalım.
Tarihin bu döneminde batı emperyalizminin haddini bilmesini istedikleri, mümkünse paketlemeyi planladıkları ülke Türkiye Cumhuriyeti.
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